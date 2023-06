"Si ahora no invertimos en África vamos a perder el tren"

África subsahariana, con una población de más de 1.000 millones de habitantes -la mitad de los cuales tendrá menos de 25 años para 2050- es un continente diverso que cuenta con grandes recursos humanos y naturales. Es también la mayor zona de libre comercio del mundo con un mercado de más de 1.200 millones de personas y un PIB de 2,5 billones de dólares. Urge tomar posiciones y convertirse en un socio activo del continente. Este es el mensaje unánime que salió de la mesa redonda «Horizonte africano: superando juntos el desafío del codesarrollo» del Foro Económico España Marruecos, organizado por LA RAZÓN, en el que los cuatro invitados dejaron claro que Marruecos es la mejor plataforma de entrada para llegar a los 54 países de la región.

«Si no invertimos ahora en África vamos a perder el tren», alertó a los empresarios españoles Rosa Cañadas, presidenta de la Fundación Tanja, quien animó a desechar «los estereotipos que a menudo se tienen» en nuestro país sobre su vecino norteafricano. «Hace falta una mayor presencia de España en Marruecos», defendió. «Hay una realidad marroquí que no conocemos, y para descubrirla tenemos que cambiar la percepción», expresó Cañadas, para quien las relaciones bilaterales han estado dominadas históricamente por «las pasiones». Esta «militante de primera fila en el refuerzo de las relaciones» hispano marroquíes, como la definió el moderador, Mohammed Zainabi, editor jefe de «L’Observateur du Maroc et d’Afrique», recordó el caso de Estados Unidos y su acercamiento a Marruecos para ganar cada vez «más influencia» en la zona. Por eso, animó a España a seguir el mismo camino: «Existe una aprensión al riesgo con las empresas marroquíes que no hubo hacia las empresas iberoamericanas» cuando España se lanzó a invertir al otro lado del Atlántico a mediados de los años noventa, añadió.

China, Rusia, Francia y cada vez más la Unión Europea han vuelto sus miradas a un continente que, tras la resolución de varios de sus conflictos armados ofrece grandes oportunidades para la inversión y el comercio internacional. Marruecos es uno de los países pioneros en este aspecto.

Brahim Benjelloun, director gerente adjunto del Banco de África, destacó el papel «fundamental» de las monarquías marroquí y española como motor de crecimiento y animó a España a aumentar su presencia en el continente africano. Benjelloun señaló el potencial de sectores como el de la agroindustria, las energías renovable y el transporte, entre otros muchos. «El codesarrollo es la palabra clave que tenemos que usar», afirmó.

Mohamed Methqal, director general de la Agencia Marroquí para la Cooperación Internacional, señaló el trabajo de fondo que su país viene haciendo en el continente subsahariano desde hace más de dos décadas. «Somos el primer inversor en África occidental y el segundo en toda África», dijo Methqal, quien añadió que la visión que tuvo el rey Mohamed VI desde su llegada al trono alauí en 1999 "al impulsar la cooperación y las relaciones" en la región con más de 50 visitas a más de treinta países.

Uno de los puntos clave es la conectividad. En este sentido, Methqal señaló que existen conexiones aéreas con 33 ciudades africanas, lo que convierte a su país en una plataforma «excelente» para las empresas españolas.

Methqal defendió que Marruecos ha llevado a cabo estrategias de cooperación con los países subsaharianos desarrollando «una política migratoria realista» que ha permitido la regularización de 70.000 subsaharianos en 2019, «a los que se les ha dado los mismos servicios que al resto de los marroquíes». «Esta dinámica norte-sur ha sido también algo que ha arraigado en la sociedad civil», defendió el diplomático, quien señaló que existen planes para fortalecer la plaza financiera de Casablanca, que ya acoge más de 200 empresas regionales y que se presenta al mundo como un importante eje económico lleno de oportunidades.

El programa estrella de la Agencia de Cooperación Internacional marroquí se desarrolla en el ámbito académico con la entrega de becas a 11.000 estudiantes de países africanos. Methqal también resaltó el trabajo realizado durante la pandemia con la ayuda enviada a 21 países africanos.

Alberto Almansa, director de desarrollo Internacional de Planeta Formación y Universidades, recordó que para llegar a la fuerza joven africana «hay que potenciar la formación online» a partir de más y mejores redes y conexiones que se han fortalecido en los últimos años gracias en buena medida a los efectos de la pandemia de la covid. Asimismo animó a «intensificar las colaboraciones público-privadas y a apostar por la investigación».