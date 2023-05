Los alquileres galopan al doble de velocidad que los salarios

Los alquileres son un purasangre al que los salarios no pueden seguir su veloz ritmo. Las rentas que pagan los inquilinos han crecido al doble de velocidad que sus ingresos en los últimos años, dificultando así el acceso a este tipo de viviendas y poniendo en graves aprietos a muchos de los que ya viven en una de ellas. En el periodo comprendido entre 2016 y 2021, los precios de los alquileres se han incrementado desde los 8,2 euros el metro cuadrado al mes hasta los 10,3 euros, un 25% más, según la estadística que tiene registrada la web inmobiliaria idealista, que apunta a que este año alcanza ya los 11,5 euros, su máximo histórico. En ese mismo periodo de tiempo, los salarios han subido, en el mejor de los casos, algo más de la mitad. El informe «Mercado de Trabajo y Pensiones en las Fuentes Tributarias» que elabora la Agencia Tributaria constata un avance de los salarios del 14%, desde los 18.835 euros brutos anuales de media del año 2016 hasta los 21.519 euros de 2021, último ejercicio del que aporta datos.

La brecha es algo más estrecha si la estadística que se toma como referencia es la de la Encuesta de Población Activa (EPA). El Instituto Nacional de Estadística (INE), que confecciona este informe, asegura que los sueldos subieron en términos medios en ese intervalo un 11%, desde los 1.878 euros al mes hasta los 2.086 euros.

Como idealista, el Banco de España también recoge en su Informe Anual de 2022 unos precios del alquiler elevados en comparación con las rentas del trabajo. El organismo asegura que las estadísticas oficiales disponibles, que proporcionan distintas métricas de los precios del alquiler para el «stock» de vivienda arrendada, muestran un notable crecimiento de las rentas medianas del alquiler por metro cuadrado del 20% en términos acumulados entre 2015 y 2021 (del 12% en términos reales).

El desacople entre salarios y rentas no sólo está provocando dificultades de acceso a una vivienda en alquiler a muchos colectivos sino que está poniendo también en jaque a muchos que ya la tienen. Según el propio Banco de España, en 2021, un 48,9% de los hogares españoles que residía en viviendas de alquiler se encontraban en riesgo de pobreza o de exclusión social, el porcentaje más elevado de la Unión Europea. El documento advierte de que un 40,9% dedicaba más del 40% de su renta disponible a la vivienda, frente a un 21,2% en el promedio de la UE, con especial incidencia en las familias con menor renta. Un dato especialmente preocupante dado que los expertos aconsejan que este porcentaje no exceda nunca del 30 o del 35% para no poner en riesgo sus finanzas. La situación a este respecto es especialmente alarmante en comunidades autónomas como Cataluña o Madrid. En línea con los datos que maneja el Banco de España, un estudio realizado por Fotocasa e Infojobs cifra el porcentaje del salario bruto que destina un español medio al alquiler en el 43%. Pero en el caso de estas dos comunidades, ese porcentaje se dispara hasta el 58%.

A pesar de las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en alquiler, lo cierto es que cada vez son más los que, llevados por el endurecimiento de las condiciones financieras para acceder a una en propiedad, no tienen más remedio que optar por esta alternativa. Según el propio Banco de España, el porcentaje de hogares propietarios de su vivienda principal se ha reducido en una década del 82,6% al 73,9%, con un descalabro especialmente acusado entre los jóvenes. Los menores de 35 años con vivienda en propiedad han pasado del 69,3% al 36,1%.

Desigualdad de la riqueza

Este desplazamiento hacia el alquiler, muy relacionado según el Banco de España con las malas condiciones del mercado laboral en el caso de los jóvenes menores de 35 años, tiene otra derivada. Y es que, según el organismo, habría contribuido a un aumento en la desigualdad de la riqueza en nuestro país. El regulador financiero asegura que existe evidencia de que un elevado porcentaje de vivienda en propiedad tiende a reducir la desigualdad de la riqueza. No obstante, alerta de que la acusada reducción del porcentaje de hogares que son propietarios de vivienda que se ha observado en España desde 2014 habría contribuido a un aumento de la desigualdad.

En el incremento de precios del alquiler está teniendo mucho que ver la reducción de la oferta disponible. La web inmobiliaria idealista asegura en su último informe al respecto que las unidades disponibles para alquilar se han reducido un 5% en el último año, hasta tocar mínimos desde el año 2016; y un 28% en los últimos cuatro años. Esta circunstancia, junto al hecho de que la demanda se mantenga fuerte, en parte por las dificultades que muchas familias tienen para comprar una vivienda, tensiona los precios.