Un asesor fiscal alerta sobre el truco que usan los restaurantes para inflar los precios: "Podrías poner una denuncia"

El mundo del consumo, en muchas ocasiones, constituye un lugar sin orden ni ley en el que el poderoso se aprovecha del desconocimiento del débil, como sucede en la vida misma y, claro, en este caso, las consecuencias son pagadas por el perjudicado. Es así como, muchas de las prácticas que se llevan a cabo que están implantadas en el imaginario colectivo de la sociedad, no encuentran un sustento legal detrás de las mismas. Por eso, tanto en el caso de los consumidores como al otro lado del mostrador, el cometido del ciudadano debe responder a unos principios concretos.

Extrapolando este ejemplo al caso que hoy nos concierne, en muchos de los establecimientos donde se ofrece un catálogo de comida, como los restaurantes y las tiendas de consumo, el precio que viene esclarecido en la carta o en el catálogo cuenta con una letra pequeña que afecta directamente a nuestro bolsillo. En efecto, algunos de estos precios no incluyen los impuestos correspondientes y, en este sentido, la sorpresa llega con la factura final, que añade este suplemento a la cifra antes contemplada. Pero, en realidad, ¿qué podemos hacer contra estos ejercicios fraudulentos?

¿No incluir el IVA es legal?

José Ramón López Martínez, asesor fiscal y encargado de la famosa cuenta de TikTok que recibe el nombre de @tu_blog_fiscal, ha entrado en detalles sobre este caso concreto con un ejemplo propio en el que, al recibir la cuenta correspondiente de una comida, se le aplicó la base complementaria al IVA. “Me la colaron este fin de semana y no me di cuenta”, explica. El asesor no fue notificado previamente de la exclusión de los impuestos en el precio final y, al consultar la carta, en la misma quedaba claro que el precio del menú era de 23 euros.

Sin embargo, cuando apareció la factura con la suma final, esta cuantía había aumentado el precio en un 10 % debido a lo que mencionamos. “Esto realmente no se puede hacer porque la Ley General de Consumidores y Usuarios dice que los precios deben tener ya el IVA incluido y no dar lugar a confusiones”, informa. Por tanto, en caso de que el consumidor no esté conforme con la información que le ha sido ocultada, podría llega a denuncia al establecimiento debido a que este ha actuado por debajo de los marcos legales establecidos.

Cuidado con las terrazas: otro peligro a la vista

Es muy frecuente que, del mismo modo que sucede con el IVA, también venga incluido en letra pequeña el suplemento de terraza con una adición de unos cuantos euros por plato. Aunque el servicio sí puede contar con un suplemento en esta clase de casos, la notificación tiene que venir de forma clara y concisa, mostrando el precio final. Aunque, en un primer momento, tengas que abonar la cuenta, aún con esta práctica realizada, si se recogen pruebas, como la carta y la cuenta, el demandante tiene todas las de ganar.

Para operar de manera correcta en el caso del restaurante: "Lo que tendrías que poner, en la propia carta, es una columna al lado, de los precios de terraza, para que se vea reflejado el precio final de cada producto", asegura. Por tanto, la próxima vez que te sientes en una terraza para pasar el día entre amigos comprueba que este ejercicio no se esté llevando a cabo para evitar sorpresas de última hora.