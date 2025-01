Así es como puede comprobar si el casero ha depositado la fianza: el inquilino podría quedarse sin deducción

La fianza del alquiler es un tipo de garantía que el arrendatario entrega al casero para asegurarle de que cumplirá con su parte del contrato firmado. Cuando se celebra el contrato de arrendamiento "será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas", según establece el artículo 36.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). No obstante, la cuantía podrá ser equivalente a dos meses en el caso de los arrendamientos para uso distinto del de vivienda, como por ejemplo, los locales de negocio.

Una vez se paga la fianza, el casero dispone de un plazo establecido –que normalmente es de 30 días naturales– para ingresar el dinero en el organismo correspondiente. En el caso de que no lo haga, no solo el casero resultará perjudicado, sino también el inquilino.

Por su parte, el propietario podría enfrentarse a importantes sanciones económicas; mientras que al inquilino Hacienda le denegará la deducción por alquiler. Y es que, aunque cumpla con el resto de los requisitos, si el casero no formalizar la fianza, perderá el derecho a desgravarse la cuota del alquiler.

¿Cómo puedo saber si mi casero ha depositado la fianza?

Desde TaxScotus explican que "lo más recomendable" es que el inquilino envíe una solicitud de acreditación del depósito a su comunidad autónoma. En el caso de Madrid, este trámite se hace en la web de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid y en Cataluña en el Instituto Catalán del Suelo (Incasol).

El inquilino deberá identificarse y aportar los datos correspondientes, ya que demostrar que ha solicitado la acreditación le eximirá de culpa si la fianza no estaba allí.

Si el casero no ha depositado la fianza, ¿qué debo hacer?

Si el casero no ha depositado la fianza, el arrendatario deberá poner una denuncia de acreditación de depósito en las páginas webs previamente mencionadas. De esta forma, se informa a Hacienda del incumplimiento de las obligaciones por parte del propietario y demuestra la voluntad del inquilino de cumplir con los requisitos, aseguran.

En el caso de que Hacienda sea la que compruebe que no se ha cumplido con este requisito, el inquilino no podrá presentar la denuncia de acreditación del depósito y, por tanto, ya no tendrá derecho a la deducción. No obstante, el arrendatario tendrá una última oportunidad para desgravarse la cuota del alquiler, por lo que tendrá 10 días desde la notificación oficial para presentar sus alegaciones.

¿Cómo puede afectar a la declaración de la Renta?

"Si habías solicitado aplicar la deducción por alquiler en la renta y te salía a devolver, pero no habías presentado la solicitud o denuncia de fianza y te rechazan la deducción, puede que cambie el resultado de tu renta y que te salga a pagar", aseveran desde TaxScouts. Por tanto, el inquilino tendrá que abonar el nuevo resultado de la declaración sin la deducción, así como los intereses de demora de aquellos meses en los que Hacienda haya estado estudiando su caso.