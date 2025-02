Así es como puedes recuperar tu economía tras la cuesta de enero

Dejamos atrás la cuesta de enero, una más empinada de lo normal tras la eliminación de la reducción del IVA de los alimentos y la electricidad, entre otras tantas medidas que han acabado reduciendo, aún más si cabe, nuestro poder adquisitivo. Las facturas continúan sucediéndose, algunas más caras de lo normal, como la de la luz por la ya mencionada vuelta al 21% de IVA, que vacía nuestros bolsillos ante un año en el que los expertos vaticinan subidas de precios.

Por esto es importante, ahora más que nunca, organizar nuestro presupuesto, una tarea que no lleva mucho tiempo ni es especialmente complicada, pero que puede ahorrarnos muchos apuros económicos en el futuro o para hacer eso que siempre hemos querido: comprar una casa, hacer un gran viaje, etc.

Lo primero es dividir nuestros gastos en fijos y variables. Se trata de reducir los primeros, ya que son obligatorios y no podemos obviarlos, y optimizar los segundos haciendo un mejor y más responsable uso del dinero. En lo que a los gastos fijos se refiere, que son los que pagamos regularmente y no varían demasiado de un mes a otro (facturas, hipoteca, alquiler, etc.), existe cierto margen para reducirlos, aunque no lo parezca, avisan desde el blog de Finanzas para Todos.

Primero revisa los contratos de suministro de tu hogar para comprobar que no estás pagando de más. Puede ser que no necesites demasiada potencia o una tarifa de Internet completa, por lo que puedes dedicar una tarde a comparar compañías para ver cuál es la que te da el mejor precio según tus necesidades y eliminar gastos superfluos de los que, en realidad, puedes prescindir. De igual forma puedes probar a revisar tus pólizas de seguros.

Una vez asimilados los gastos fijos, vamos con los variables. Estos son los que, aun siempre necesarios, cambian según nuestros comportamientos y hábitos. Así, mientras para unos pueden ser de vital importancia, para otros son prescindibles. Se trata de los gastos relacionados principalmente con la comida, el transporte y el ocio.

Para ahorrar en comida lo más fácil es planear el menú semanal , así como los ingredientes necesarios para cocinarlo. Una simple y tradicional lista de la compra puede ayudarnos a aprovechar los productos de temporada y las ofertas. Además, recuerda llevar siempre la comida preparada de casa al trabajo, una opción que, además de ser más sostenible, también es más económica y saludable,

Todavía estamos en época de rebajas

Estamos inmersos en una época muy caprichosa para el consumo. A finales de este mes terminará la primera temporada de rebajas del año, en la que el gasto medio se ha situado en 313 euros por persona, aunque el 41% admite haber gastado menos de 100 euros, siendo la ropa el artículo más codiciado.

Es normal querer darse un capricho, aunque siempre con cabeza. Por ejemplo, en cuanto a la ropa, podemos visitar alguna tienda de segunda mano, aunque lo mejor, antes de hacer un desembolso importante, es tomarse un plazo de 48 horas para valorar si realmente necesitamos eso que tanto ansiamos comprar.