Así puedes presentar la declaración de la Renta y obtener la devolución 13 días antes de que arranque la campaña

23 millones de personas presentan la declaración de la Renta en España al año. El 70% resultan a devolver con un importe medio de 800 euros por declaración, pero la cuantía podría ser considerablemente más alta. Las prisas por presentar el borrador, el miedo a cometer un error y el desconocimiento llevan a no aplicar todas las deducciones posibles. En concreto, sólo el 8% de los contribuyentes aplica las deducciones autonómicas de las que puede beneficiarse (hay más de 200 entre todas las regiones). De media, los españoles dejan de ahorrar 270 euros en la Renta por deducciones que no se aplican, una pérdida que asciende a 9.000 millones de euros para el conjunto de los contribuyentes, según datos de la startup española TaxDown, colaborador social de la Agencia Tributaria y plataforma que permite mejorar el resultado de la declaración de la Renta en 350 euros de media.

Además de mejorar el resultado de la Renta gracias a la aplicación de todas esas deducciones que pasan desapercibidas, TaxDown permite presentar la declaración desde ya, 13 días antes antes de que arranque la campaña, el próximo 3 de abril. Y este año incorpora otra gran novedad: los contribuyentes podrán pedir una devolución instantánea, para recibir el pago un día después de presentar la declaración.

“Siempre hemos sido digitales, pero escuchando a los usuarios. Hemos visto que mucha gente quiere tener contacto físico con el experto”, señala Enrique García, CEO y cofundador de TaxDown. Por ello, la firma ha abierto una pop up store (tienda temporal) para elaborar la declaración de la Renta presencialmente desde el jueves 22 de marzo hasta el 30 de abril. También han incluido la opción de llamada con un experto en su oferta.

Para 19 millones de contribuyentes hacer la declaración de la Renta es un trámite complicado. El 80% reconoce que busca ayuda de un profesional, pero, además de confiar en un experto, también conviene estar al corriente de las principales novedades fiscales que afectan a esta campaña. El primer cambio y más evidente es la ampliación del plazo. Esta será la campaña de la Renta más larga: se extiende desde el 3 de abril hasta el 1 de julio.

Novedades estatales

En el ámbito estatal, el Ejecutivo central puso en marcha algunos cambios durante 2022 y 2023 que se verán reflejados en la Renta que presentamos este año. El Ministerio de Hacienda y Función Pública presentó hace meses un paquete de medidas fiscales “orientado a la justicia social y la eficiencia económica” en el que una de las principales medidas será la reducción por rendimientos del trabajo sobre sueldos brutos entre 15.000 y 21.000 euros. Según cálculos del Gobierno español, esta medida supondrá una rebaja para el 50% de los trabajadores, y conllevará un ahorro de 1.881 millones de euros. También ha habido un aumento en la base del ahorro para rentas superiores a 200.000 y 300.000 euros, que pasan de tributar al 26% a hacerlo al 27% y 28% respectivamente.

Además, los contribuyentes con dos pagadores que cobren más de 1.500 euros a partir del segundo pagador estarán obligados a declarar cuando sus ingresos superen los 15.000 euros en lugar de los 14.000 euros anteriores. En cambio, los contribuyentes que tengan más de un pagador y no sobrepasen esos 1.500 euros no estarán obligados a declarar hasta los 22.000 euros, el límite general, como hasta ahora.

Y en el ámbito de las deducciones, este año hay una nueva deducción estatal por compra de vehículos eléctricos enchufables aplicable a todos los coches que se hayan comprado desde el 30 de junio de 2023 y en la que los contribuyentes se pueden deducir el 15% del valor de adquisición.

Novedades para autónomos

Todos los autónomos que se hayan dado de alta en 2023 estarán obligados a presentar la Renta en 2024 aunque no cumplan los ingresos mínimos. Así ha quedado reflejado en el Real Decreto-ley 13/2022 que establece el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia, informan desde TaxDown, para ajustar correctamente las nuevas cuotas.

Hasta la fecha, los autónomos tenían unos límites que determinaban su obligación o no de presentar la declaración anual de IRPF. En el caso de los trabajadores por cuenta propia, sólo tenían que declarar IRPF aquellos que hubieran obtenido unos beneficios superiores a los 1.000 euros anuales. El anterior ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá (ahora ministro de Transformación Digital), ya estimó que había más de 200.000 trabajadores por cuenta propia que no presentaban la declaración de IRPF y que, con el nuevo sistema, pasarán a estar obligados a declarar la Renta.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 incluía una rebaja adicional en el IRPF de cinco puntos porcentuales en el rendimiento neto de módulos, lo que permitirá que 577.688 autónomos se ahorren 68 millones de euros, según previsiones del Ejecutivo.

Además, los autónomos que tributan por estimación directa simplificada aplican actualmente una reducción automática del 5% del rendimiento neto con un importe máximo anual de 2.000 euros. Esto incluye los conocidos como gastos deducibles de difícil justificación, cuyo porcentaje de reducción se elevará hasta el 7%, reduciendo la factura fiscal en 116 millones de euros para casi un millón de trabajadores por cuenta propia.

Novedades autonómicas

En el ámbito autonómico, uno de los grandes cambios proviene de la nueva deflactación del IRPF en la Comunidad de Madrid que se llevará a cabo por segundo año consecutivo. Se aplicará un 3,1% a todos los tramos del IRPF, el mínimo personal y familiar, y las deducciones ya existentes sobre el mismo, así como los límites de renta para poder acceder a ellas. Otras comunidades autónomas que también han anunciado deflactaciones en sus tramos de IRPF para este año son Aragón y las comunidades forales de País Vasco y Navarra.

Esta es una de las campañas de la Renta con más cambios en las deducciones. Hay 45 deducciones con cambios, se eliminan 7 y hay 16 nuevas. Sólo en Madrid hay seis nuevas este año: por cuidado de ascendientes; por pago de intereses de préstamos a estudios de grado, máster y doctorado (sólo Cataluña tenía esta deducción y ahora también Madrid); por gastos derivados del arrendamiento de viviendas; por el pago de intereses de préstamos para la adquisición de vivienda a jóvenes menores de 30 años; por adquisición de vivienda habitual por nacimientos de hijos: por obtención de la condición de familia numerosa general o especial.

Hay otras deducciones autonómicas destacables. En la Comunidad Valenciana hay una deducción por gastos relacionados con la salud y otra por gastos asociados al deporte y actividades. En La Rioja, también hay una deducción para fomentar el ejercicio físico y la práctica deportiva, y en Asturias hay otra por obtención de ayudas o subvenciones a enfermos de ELA.

¿Qué deducciones suelen pasar desapercibidas? Por ejemplo, muchos jóvenes que se mudan a Madrid pero no cambian su padrón, se olvidan de separar su domicilio social y fiscal y no se aplican la deducción por alquiler vivienda para menores de 35 años de la Comunidad de Madrid, que asciende a 1.200 euros. Otro error que se suele cometer está vinculado a la vivienda habitual. "El primer año que te compras una vivienda Hacienda no la incluye en el borrador como vivienda habitual, que está exenta tributar en el IRPF, por lo tanto, la pagas como si la tuvieses vacía", señalan desde TaxDown.