Así funciona el simulador de la Renta 2023-2024 que permite saber si la declaración le saldrá a pagar o devolver

Los contribuyentes pueden acceder desde ayer, 19 de marzo, a sus datos fiscales para hacer la declaración de la Renta 2023-2024, que se podrán presentar desde el 3 de abril al 1 de julio, un plazo más amplio que años anteriores. Los contribuyentes que estén ansiosos por saber si la declaración les saldrá a pagar o a devolver pueden recurrir a Renta Web Open, un simulador de la Agencia Tributaria, que calcula un resultado estimado de la declaración, aunque no vinculante (no afecta al borrador real), y que no requiere ningún método de identificación.

Renta Web Open Simulador se puede encontrar en el apartado "Simuladores" de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, aunque también puede acceder directamente desde este enlace. La versión para la Renta correspondiente al ejercicio de 2023 está disponible desde el 19 de marzo, coincidiendo con el acceso a los datos fiscales. Estos son los pasos a seguir para simular su declaración de la Renta:

1. Una vez dentro del simulador, en la ventana inicial aparecerá el aviso "Renta Web 2023 (Versión open)" y debajo podrá elegir entre comenzar una "Nueva declaración" o "Cargar" los datos de una declaración previamente guardada y creada con la misma aplicación (fichero.ses).

2. Seleccione el idioma e introduzca los datos identificativos completos aunque no se efectuará ninguna validación contra el censo de la Agencia Tributaria. Si ha iniciado una nueva declaración deberá incluir todos los datos, personales y económicos, para simular el resultado. Una vez aceptada la pantalla de datos identificativos, se accede directamente al resumen de resultados.

3. Para comenzar con la simulación de su declaración, puede acceder a las distintas secciones de la declaración desde "Apartados declaración" o pulsar en los enlaces numéricos junto a cada concepto. Las casillas que se deben rellenar están marcas con un lápiz. Recuerde que los datos se introducen desde las modalidades individuales y la declaración conjunta se recalcula automáticamente con los datos introducidos en las declaraciones de cada declarante.

4. Cuando haya acabado de introducir todos los datos, podrá comprobar el resultado accediendo a la última página de "Documento de ingreso o devolución" o al resumen de declaraciones. Con el resultado se puede generar un PDF.

5. Si quiere recuperar la declaración cumplimentada en otro momento, pulse el botón "Guardar" para obtener el fichero.ses, que puede recuperar desde la ventana inicial pulsando la opción "Cargar". Puede elegir la ubicación en la que se descargará el fichero que, por defecto, se almacena en la carpeta que tenga como predetermina el navegador. El fichero tendrá por nombre dat-100-NIF del declarante-fecha.ses.