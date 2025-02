¡Por una asociación de contribuyentes en España ya!

“Los que pagan impuestos quieren ahorro” es el lema de la Asociación de Contribuyentes en Alemania denominada Steuerzahler, que tiene ni más ni menos que 230.000 miembros. En su página en internet anuncian un informe denominado “Libro Negro 2024/25” con el siguiente enunciado “miles de millones de euros del dinero de los contribuyentes se han invertido en proyectos sin sentido por parte de los políticos. Descubrimos los escándalos porque usted como ciudadano debe saber lo que sucede”. Desconozco si es la única asociación de este tipo que existe en ese país y también si existe en España algo similar, aunque no me suena. Visto lo que sucede aquí en estos momentos, es necesario que la sociedad civil se organice a estos efectos. Un breve resumen: no hay Presupuestos Generales del Estado otro año más y no sabemos en qué se gasta el Gobierno el dinero que previamente nos ha sacado del bolsillo en impuestos; cada día que pasa hay un “sablazo” nuevo por parte del Ministerio de Hacienda y de sus ejecutores de la Agencia Tributaria; ahora han decidido perdonar la deuda de las comunidades autónomas, especialmente a Cataluña, aunque, por mucho que se empeñen el marido de Begoña y su mariachi “Marisú” Montero, esa deuda no se evapora y correrá a cargo de nuestros bolsillos de sufridos contribuyentes.

Urge poner coto a estos desmanes de los políticos de turno, y esto vale tanto para los socialistas y como los del PP; en este último caso, solo cabe recordar lo perpetrado por Cristóbal Montoro, que tanto dinero nos ha costado después de sentencias contrarias en los Tribunales, sin que él haya tenido que poner un solo euro de su bolsillo en concepto de responsabilidad. Pero no solo hay que vigilar a los políticos, también a los inspectores, técnicos y demás funcionarios de la Agencia Tributaria; por ejemplo, cuando pierden ante los tribunales en los pleitos que plantean los escasos contribuyentes que se atreven a ello. Sería conveniente que se publicasen sus nombres y apellidos y si han devuelto los “bonus”. Andan ahora todos esos colectivos preocupados por la deriva en Cataluña y la más que posible cesión de las competencias de esa Agencia Tributaria, porque pone en peligro algunos de sus puestos de trabajo. ¡Urge ya la creación de una Steuerzahler o similar!