Banca y sindicatos vuelven a negociar el convenio de banca bajo amenaza de huelga

Patronal y sindicatos retoman mañana la negociación del convenio de banca para el próximo trienio (2024-2026) y lo harán en un clima de enfrentamiento, con las posiciones muy alejadas y con la amenaza de huelga sobre la mesa. Las tres organizaciones principales del sector, CC OO, UGT y FINE -que negocian de manera conjunta-, han amenazado con una "escalada de movilizaciones" si no se producen avances "claros" en la negociación de los nuevos convenios colectivos de banca, ahorro y cooperativas de crédito, sin descartar incluso a recurrir a paros puntuales durante el primer trimestre. Denuncian que desde la constitución a finales de 2023 de las mesas de negociación de estos convenios, las patronales "no han avanzado lo más mínimo en cuestiones básicas y urgentes, como el salario y el tope de los préstamos, además de mejora del clima laboral. El tiempo se echa encima".

Las patronales bancarias AEB, CECA, Unacc y Asemecc creen que sus exigencias son "demasiado elevadas" para la situación actual y para las perspectivas a corto y medio plazo, por lo que han pedido "moderación" para no poner en peligro el futuro del sector y de las propias entidades. Las asociaciones bancarias apuntan que su ofrecimiento de entre un 5% y un 7% repartido en tres años es un ofrecimiento "razonable" y consideran "desproporcionada" la cifra de salida propuesta por los sindicatos de un mínimo del 17% y un máximo del 23%.

Las entidades sindicales justifican su petición en un contexto de beneficios históricos del sector financiero, y advierten que está en juego "la paz laboral en un sector cuya plantilla ya no puede esperar más. Si las patronales del sector financiero no entienden que deben devolver a sus plantillas en forma de dividendo social una parte de lo que aportan a los beneficios, pondremos en marcha "una escalada de actuaciones este trimestre". Y su primer paso serán actuaciones en las próximas juntas generales de las entidades. "No pueden seguir enrocadas en planteamientos de mínimos", critican.

Está previsto que mañana se celebre la cuarta reunión de negociación para el convenio de banca con AEB, y el jueves será con CECA, representante de las antiguas cajas de ahorro. En el caso de las cooperativas de crédito, cuya negociación se inició a mediados de diciembre, y no en noviembre, la segunda reunión se celebrará el próximo lunes, 15 de enero.

En las primeras reuniones, las patronales rechazaron las exigencias salariales de los sindicatos, así como incluir en el convenio la limitación al 1% del interés que se aplica a los préstamos concedidos a los trabajadores, incluidas las hipotecas, ya que entienden que este tope "se debe negociar en el seno de cada entidad, no en convenios colectivos". Al menos, sí coinciden en que se deben aprobar y medidas que mejoren el clima laboral.

En este enrarecido contexto de posturas muy alejadas y enfrentadas, los 142.000 trabajadores del sector -83.000 en banca y unos 59.000 en las antiguas cajas- se mantienen en vilo por unas negociaciones que se presumen largas ante la posición común de los sindicatos, que avisan que "si las patronales no entienden que deben devolver a sus plantillas, en forma de dividendo social, parte de lo que aportan a los beneficios que van a proyectar en las juntas de accionistas que se celebran a finales de marzo, pondremos en marcha una escalada de actuaciones durante este trimestre, con las fechas de dichas juntas marcadas en rojo".