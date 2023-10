Los bancos multiplican los depósitos remunerados por encima del 3%. Los últimos, ING, Self Bank y Evo Banco

La guerra por remunerar los depósitos cuenta cada vez con más bancos implicados. La búsqueda de liquidez por parte de los bancos menores y digitales, y el creciente interés por volver a captar pasivo por parte de los de mayor tamaño ha llevado a numerosas entidades a disparar las rentabilidades por encima del 3% y, en algún caso superar el 4%. Los últimos en unirse a esta fiebre han sido ING, Self Bank y Evo Banco.

Self Bank ha lanzado dos nuevos depósitos a seis y doce meses que remuneran con un 3,20% TAE y un 3,30% TAE. Estos dos productos se unen al depósito a tres meses y una remuneración del 3,05% TAE que la entidad ya ofreció durante julio y agosto. Estos depósitos se pueden contratar a partir de esta primera semana de octubre desde los 1.000 euros y hasta un millón de euros por cliente. No están condicionados a la contratación de otros productos o la domiciliación de una nómina. Además, la entidad informa de dos novedades: no será necesario esperar al vencimiento de los depósitos para el cobro de intereses, sino que se abonará de forma trimestral y, por otro lado, el depósito permite su cancelación anticipada en cualquier momento. Los depósitos, así como el mantenimiento de cuenta o transferencias nacionales, no tienen comisiones de ningún tipo.

Evo Banco ha lanzado un depósito con un vencimiento de 12 meses que remunerará al 2,85% TAE y no pide ninguna condición de vinculación, según ha informado la entidad este miércoles en un comunicado. La decisión del banco digital de Bankinter se suma a la remuneración al ahorro que ya ofrece a sus clientes con la remuneración de bienvenida de su Cuenta Inteligente. Este nuevo depósitos no pide la domiciliación de nómina o pensión ni la contratación de un producto adicional. Permite aportaciones desde un euro y el máximo es un millón de euros.

Otros productos financieros se apuntan también a intereses garantizados. ING ha lanzado un nuevo fondo con rentabilidad garantizada que ofrecerá a sus partícipes un rendimiento del 3% TAE durante los tres años de vida del instrumento. El fondo se comercializará hasta el 20 de diciembre. El Fondo Naranja Garantizado 2026 II invertirá el 100% de su capital en deuda italiana y no pedirá un nivel mínimo de suscripción. Los intereses se abonarán anualmente si se mantiene la inversión, aunque ofrece ventanas de salida cada seis meses sin cobrar comisiones. El primer fondo de este tipo comercializado por ING en el mes de julio alcanzó los 160 millones de activos bajo gestión. La entidad asegura que este instrumento permite a los clientes "minimizar riesgos" obteniendo una rentabilidad garantizada.

Entre la gran banca, solo CaixaBank ha dado un paso adelante en buscar pasivo y remunerar depósitos. La entidad que lidera el ranking nacional de depósitos, ha lanzado un depósito a un año que ofrece hasta un 2% de rentabilidad a partir de 5.000 euros, un producto de alcance generalista abierto tanto a clientes actuales como a nuevos.