Becas Mec: ya puedes consultar las novedades en la resolución para los estudiantes

Miles de estudiantes en España están empezando a recibir estos días la resolución provisional de las Becas MEC para el curso académico 2025-2026. Esta notificación, que llega a través del correo electrónico vinculado a la sede electrónica del Ministerio de Educación, marca un momento clave en el proceso, conocer si la solicitud ha sido concedida o denegada.

Para consultarla, es necesario acceder a través del portal, con Cl\@ve o certificado digital. En caso de que la beca haya sido aprobada, debe aparecer el estado *"verificado requisito económico"*, lo que indica que el expediente ha pasado a la siguiente fase.

Cambios importantes: la fase de modificación será del 9 al 26 de septiembre

Uno de los cambios más destacados este año es el nuevo plazo para modificar los datos de la solicitud, establecido entre el 9 y el 26 de septiembre de 2025. Este periodo es fundamental para corregir posibles errores o actualizar información relevante, como el centro de estudios, la cuenta bancaria o el tipo de matrícula.

Quienes no completen este trámite en el plazo estipulado podrían ver afectado el ingreso de la beca, incluso en casos ya concedidos. Por ello, se recomienda revisar cuidadosamente toda la información personal y académica registrada en la solicitud.

Calendario de pagos: tres fechas clave para recibir la beca

Aunque el Ministerio aún no ha publicado de forma oficial el desglose de pagos, el creador de contenido @raulgb\_02, especializado difundir sobre becas y ayudas, ha adelantado en TikTok que este año se prevén tres pagos distintos una vez superada la fase de modificación de datos:

Primer pago: tras la validación de requisitos académicos, posiblemente en octubre o noviembre.

tras la validación de requisitos académicos, posiblemente en octubre o noviembre. Segundo pago: correspondiente a la cuantía variable, en función de la renta y nota media.

correspondiente a la cuantía variable, en función de la renta y nota media. Tercer pago: para quienes hayan solicitado ayuda por residencia o matrícula en enseñanza superior.

Es importante tener en cuenta que el proceso puede variar según la comunidad autónoma y el tipo de estudios, por lo que se recomienda consultar regularmente el estado de la solicitud en la sede electrónica y estar atento a las notificaciones oficiales.

¿Qué pasa si no has recibido la resolución?

Si todavía no has recibido el correo o no ves el documento en tu expediente electrónico, no significa necesariamente que haya un problema. El envío de resoluciones se realiza de forma escalonada. Aun así, conviene acceder periódicamente al portal oficial para comprobar si hay nuevas comunicaciones disponibles.

Consejos clave para no perder tu beca