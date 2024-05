Binter bate previsiones en sus tres primeros meses de operación entre Madrid y Canarias

Binter ha arrancado sus operaciones entre Madrid y Canarias con mejores datos de los que esperaba. Según aseguran desde la aerolínea canaria, al actividad que están registrando está por encima de lo que esperaban, si bien prefieren no ofrecer más detalles al respecto.

La compañía inauguró el pasado 1 de febrero su conexión con 16 vuelos diarios entre el Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte. El servicio incluye, además, las conexiones con el resto de aeropuertos de Canarias sin coste adicional gracias a los 210 vuelos que realiza cada día de media dentro del Archipiélago.

Binter está a la espera de lo que decida la Comisión Europea respecto a la fusión entre Iberia y Air Europa para ampliar esta conexión. IAG, matriz de Iberia, ha trasladado a Bruselas que está dispuesta a ceder el 40% de las rutas que ahora opera la aerolínea del Grupo Globalia y a que en todas las que opere haya una tercera compañía, además de Iberia y Air Europa, para sortear así lasobjeciones planteadas por las autoridades de Competencia de Bruselas -"Statement of objections"-. Luis Gallego, presidente de IAG, explicó la semana pasada que desde el grupo se ha enviado un listado de seis compañías,Ryanair, Volotea, Avianca, Binter, Iberojet y World to Fly, que están interesadas en convertirse en lo que en el argot se conoce como"remedy takers",para que sea la propia Comisión la que elija qué rutas de las cedidas por Air Europa asigna a cada una de ellas para encontrar así la solución óptima que responda a las preocupaciones que ha expresado en sus objeciones a la operación. Sobre este punto, la aerolínea canaria no tiene novedades y está a la espera de las que lleguen desde Bruselas.

Baleares

La compañía no está, sin embargo, pendiente únicamente de lo que le trasladen las autoridades comunitarias para seguir creciendo. Binter también ha mostrado interés en conectar la capital con Baleares, aunque desde la aerolínea también han trasladado que para hacerlo, tendrían que darse unas condiciones óptimas y que no está en sus planes a corto plazo. "La base en Madrid abre otras oportunidades para mirar hacia otros lugares de España que se parecen a Canarias, como las Islas Baleares. No está en nuestro plan inmediato, queremos ser prudentes y modestos en nuestro planteamiento, pero si encontramos la oportunidad, los socios adecuados y apoyos políticos, nos podríamos plantar hacer alguna cosa más", aseguró el presidente de Binter Canarias, Rodolfo Núñez, cuando presentó la conexión entre Madrid y Canarias.

Binter lleva conectando ambos archipiélagos desde 2018.

La aerolínea canaria apuesta por un modelo de negocio de valor añadido en un momento en el que la apuesta de la mayoría de aerolíneas pasa por el cobro individualizado por cada servicio. Binter ofrece un menú gourmet de cortesía, servicio de entretenimiento sin coste con las últimas novedades, periódicos online, así como equipaje de mano en cabina incluido en todas sus tarifas que, como aseguran, no son las más baratas del mercado, pero tampoco las más elevadas.