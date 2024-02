Binter inaugura sus vuelos entre Madrid y Canarias con la idea de aprovechar la compra de Air Europa por IAG

Binter ya vuela entre Madrid y las Islas Canarias. La compañía ha inaugurado hoy sus conexiones entre el "hub" de Madrid-Barajas y el territorio insular con la vista puesta en sacar partido a la compra de Air Europa por parte de IAG. La Comisión Europea está ahora mismo examinando a fondo esta operación ante la preocupación que tiene de que reste competencia en algunas rutas como la que unen la capital con las Islas Canarias. El "holding" matriz de Iberia ya ha anunciado que presentará un poderoso paquete de cesiones -"remedies", en el argot- de rutas y "slots" horarios para disipar los temores de Bruselas. Y eso es lo que quiere aprovechar Binter.

Como ha asegurado esta mañana el presidente de la compañía, Rodolfo Núñez, "vamos a aprovechar, seguro, con el proceso de fusión de Iberia y Air Europa", ha destacado Núñez, quien ha explicado que la compañía ya ha manifestado al Gobierno su interés en hacerse con esa cuota de mercado. En concreto, Núñez ha informado de que la cuota de mercado actual de Air Europa hacia las Islas Canarias es de entre un 22% y un 23% y es ese porcentaje con el que quieren hacerse una vez que se cierren todos los acuerdos de la operación, según informa Ep.

Compañía idónea

Núñez ha defendido la idoneidad de Binter para hacerse con las rutas que pueda liberar Air Europa con Canarias esgrimiendo que ofrece un servicio similar al de la aerolínea fundada por Juan José Hidalgo, mientras que el resto "son low cost". Por eso, considera importante que la sustituyera una compañía con un servicio similar. "En este caso, Binter, española y solvente", ha subrayado.

Salga o no adelante la compra de Air Europa por IAG, Binter ha asegurado que su objetivo es hacerse con una cuota de mercado del 20% en esta ruta. "Si los vientos soplan más favorables porque el mercado se clarifica y desaparece un operador y es sustituido por nosotros, pues mejor", ha resaltado Nuñez. No obstante, si no es el caso, trabajarán por su propia cuota de mercado porque piensan que tiene "capacidad" y, si no, "desde luego voluntad y tenacidad".

Las rutas con Canarias inauguradas hoy por Binten cuentan con cuatro vuelos diarios desde los aeropuertos Tenerife Norte y Gran Canaria -dos por la mañana y dos por la tarde-, así como los vuelos de regreso, más la conexión gratuita con vuelos del resto de islas. Para ello, la compañía ha abierto una nueva base en Madrid con "casi 200 trabajadores" y ha adquirido cinco reactores Embraer. La aerolínea cifra la inversión de esta nueva ruta en dos series de unos 450 millones de dólares (416 millones de euros), de las que una ya se ha recibido y la segunda se espera para final de año. Para esto, ha contado con el apoyo de los tres grandes españoles -BBVA, Caixabank y Santander- y del Gobierno de Canarias, tanto del anterior Ejecutivo como del actual.