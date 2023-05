Bruselas estudiará mañana los problemas de la sequía

Los ministros de Agricultura de la UE, que se reúnen mañana en Bruselas abordarán el problema que tienen varios Estados miembros, entre ellos España, a causa de la grave sequía. La delegación de Madrid, así como las de Portugal e Italia, han solicitado a la Comisión Europea que se utilicen fondos de la reserva agrícola para conceder ayudas a los agricultores y ganaderos afectados. La delegación lusa ha presentado un documento en el que se recogen las peticiones que plantea de forma conjunta con España y que cuenta con el apoyo de Roma y París. Entre las demandas, figuran que los anticipos de las ayudas de la PAC puedan pagarse antes de que hayan finalizado los controles sobre el terreno y que la Comisión estudie la opción de flexibilizar los requisitos en determinadas prácticas de la condicionalidad reforzada, los ecorregímenes y las ayudas asociadas. Los ministros abordarán también la situación de los mercados y las otras peticiones de ayuda a la reserva agrícola, como la de los países bálticos para apoyar a su sector lácteo.

Durante esta reunión del Consejo Agrícola estarán muy presentes los últimos hechos que se han registrado en Bruselas, en el marco de las negociaciones sobre el Pacto Verde y su capítulo agrícola. De entrada, la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha rechazado la propuesta de la Comisión sobre lo que se llama «restauración de la naturaleza». El objetivo de la misma es reparar el 80% de los hábitats europeos que se encuentran en malas condiciones. Plantea un aumento general de la biodiversidad en estas zonas, con incrementos de las poblaciones de mariposas, aves y polinizadores, así como del carbono orgánico en los suelos, lo que supondría nuevas obligaciones, exigencias y un aumento de los costes para los agricultores y ganaderos.

No obstante, hay que recordar que la Comisión de Agricultura no tiene competencias en esta materia. Se le consulta solo para que dé su opinión, ya que la competente en este asunto es la de Medio Ambiente, que aún no se ha pronunciado. Sí lo han hecho los Estados miembros a través de los ministros de Agricultura, que han pedido flexibilidad a la hora de poner en marcha las medidas. Por otro lado, la citada Comisión de Medio Ambiente del PE, se pronunció la semana pasada sobre la propuesta de revisión de la directiva de emisiones industriales, que tiene importantes repercusiones para la ganadería. Aunque los eurodiputados dejan fuera a las explotaciones extensivas y a las ecológicas, defienden que se aplique la normativa a las granjas de bovinos a partir de 300 unidades de ganado mayor y a las de porcino y aves a partir de 200 unidades.