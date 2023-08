CaixaBank recibe 14 premios de la revista Global Finance este año por su transformación digital

CaixaBank ha sido premiada con 14 galardones este año por la revista 'Global Finance', una cifra récord para la entidad, por su transformación digital "y la apuesta por la innovación", ha informado en un comunicado este jueves. La entidad "se consolida como un referente en el sector de la banca digital a nivel global" y como una compañía pionera en el uso de las nuevas tecnologías, ha asegurado. Con más de 11 millones de usuarios de banca digital, CaixaBank cuenta con la mayor base de clientes digitales del sector financiero en España.

Durante este 2023, la revista estadounidense ha otorgado a CaixaBank nueve premios digitales nacionales, tres premios digitales continentales y dos premios globales a proyectos de innovación en sus “World’s Best Consumer Digital Banks Awards”, que celebran este año su 24ª edición.

Entre los galardones destacan, a nivel nacional, los de ‘Mejor App móvil de Banca Digital de Particulares en España 2023’, ‘Mejor Banco Digital de Banca de Particulares en Innovación y Transformación en España 2023’ o el de ‘Banca Online Mejor Integrada de Banca de Particulares en España 2023’. Además, CaixaBank ha recibido por octavo año consecutivo el máximo galardón nacional, el de ‘Mejor Banco Digital de Banca de Particulares en España 2023’.

Respecto a los premios continentales, la entidad ha sido elegida ‘Mejor Banco Digital de Banca de Particulares por su Oferta de Productos en Europa Occidental 2023’, ‘Mejor Banco Digital de Banca de Particulares en Presentación y Pago de Facturas en Europa Occidental 2023’ y ‘Mejor Banco Digital de Banca de Particulares en Préstamos en Europa Occidental 2023’.

Los premios de la 24ª edición de los World’s Best Consumer Digital Banks se suman a los obtenidos por CaixaBank en los The Innovators Awards, también de la revista Global Finance y que desde hace once años reconocen los proyectos más innovadores de las entidades que marcan las tendencias en tecnología en el sector financiero global.

Además, estos galardones a la transformación digital y la innovación dan continuidad a años de reconocimientos a la excelencia en innovación de CaixaBank, entre los que destaca este año el premio al ‘Mejor Banco Digital en Europa Occidental 2023’ por la revista 'Euromoney'.

Además, en el ámbito de la banca privada, CaixaBank fue elegida 'Mejor entidad de Banca Privada en marketing y comunicación digital en Europa 2023' por la revista británica PWM (Grupo Financial Times).