Calor y sequía extremos, y Planas no da la cara ante el campo

Primera y mala noticia. Esta semana no se esperan precipitaciones generalizadas por lo que la sequía se agravará todavía más. Segunda noticia: según las predicciones, en los próximos días se registrará un episodio de calor en la mayor parte de España, con temperaturas por el día superiores en unos diez grados a la media que correspondería a esta época del año. Eso supondrá agravar la situación en diversas zonas de la mitad norte de la península, en las que todavía había alguna posibilidad de salvar la cosecha de cereales, porque en la sur (Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana) y también en Aragón y Cataluña se puede dar por perdida. En el caso del olivar, esta semana será clave en el proceso de floración en las zonas más importantes y esas temperaturas pueden provocar importantes daños, como ya sucediera el año pasado. Las frutas y hortalizas, el girasol, el viñedo y la ganadería son otros sectores muy afectados por esta situación de sequía y extremas temperaturas.

Hay que remontarse a 1981-1982 para encontrarse con dos episodios tan graves, que llevaron a los agricultores y ganaderos a protagonizar movilizaciones muy importantes y duraderas en el tiempo, para reclamar apoyos al Gobierno de entonces, en manos de la UCD, ya en sus últimos momentos. Está clara la gravedad de la situación. Por eso sorprende que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no presidiese la reunión de la Mesa de la Sequía, que tuvo lugar el miércoles de la semana pasada, dejando su puesto al subsecretario, Ernesto Abati.

Pero no fue la única ausencia sonada. Tampoco estuvieron presentes en la misma los máximos responsables de la COAG, Miguel Padilla; de la UPA, Lorenzo Ramos, y de las cooperativas, Angel Villafranca. Se supone que todos ellos tendrían razones de peso para estar desaparecidos de este encuentro, cuando la realidad, y eso no es suposición, es que la sequía es en estos momentos el problema más urgente, a la vez que importante, que tiene el campo español. Si es así, me pregunto ¿qué más tiene que pasar para que Planas y los otros citados anteriormente participen en una reunión de este tipo?