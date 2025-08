La subida de los precios turísticos dispara el coste de las vacaciones a 1.400 euros por persona

Este verano, irse de vacaciones sale bastante más caro. El fuerte encarecimiento de los servicios turísticos —desde el alojamiento hasta los vuelos, pasando por la restauración— ha disparado el coste medio de las vacaciones en España. Así lo recoge un análisis reciente de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), que sitúa el presupuesto vacacional medio entre los 1.200 y 1.400 euros por persona.

Después de años marcados por la incertidumbre económica y la contención del gasto, las vacaciones vuelven a ocupar un lugar prioritario en el presupuesto familiar. Pero este aumento en el desembolso no siempre se traduce en mejores experiencias ni en viajes más largos.

Uno de los perfiles más vulnerables frente al gasto impulsivo durante las vacaciones es el de los menores de 35 años, según Campos. “La sensación de que ‘necesitamos desconectar’ nos lleva muchas veces a gastar por encima de nuestras posibilidades, especialmente entre los más jóvenes”, explica. A la presión social y el deseo de desconexión se suma la facilidad de acceso al crédito instantáneo y la falta de experiencia financiera. También los hogares con ingresos inestables tienden a comprometer más de lo recomendable en su descanso estival.

En este sentido, el estudio alerta de una tendencia preocupante, uno de cada cinco españoles ya recurre a préstamos para costear su viaje de verano, lo que puede derivar en una carga financiera significativa a medio plazo. Desde VIU hacen especial hincapié en que financiar las vacaciones no es una opción recomendable en la mayoría de los casos. “Las vacaciones, al fin y al cabo, son un gasto de disfrute inmediato que no genera valor económico futuro, por lo que asumir una deuda para financiarlas puede tensionar nuestras finanzas sin justificación. El descanso debería dar paz, no facturas pendientes”, apunta Ernesto Campos.

La universidad propone varias pautas básicas de educación financiera para disfrutar del verano sin sobresaltos posteriores. La primera: no destinar más del 10% de los ingresos anuales o el 30% del ahorro disponible a las vacaciones. Además, se recomienda tener en cuenta todos los gastos asociados al viaje —seguros, transporte local, comidas o propinas— y evitar el uso descontrolado de tarjetas de crédito.

“En el ámbito de la planificación financiera, solemos utilizar el método clásico de la regla del 50/30/20, donde el 50% del ingreso se destina a necesidades básicas, el 30% a ocio y deseos personales, donde entran las vacaciones, y el 20 % al ahorro. Organizar el presupuesto de esta forma permite evitar los excesos impulsivos y preparar con antelación el verano. Guardar una pequeña cantidad mensual específica para las vacaciones, aunque sean 30 o 50 euros, puede marcar una gran diferencia en junio”, afirma el docente de VIU.

Por último, Ernesto Campos recomienda un pequeño “kit de finanzas saludables para el verano”, que incluye: seguro médico y de cancelación para prevenirse ante imprevistos, tarjeta sin comisiones en el extranjero, documentación digitalizada en la nube para contar con mayor seguridad, eSIM internacional para evitar costes abusivos en roaming, presupuesto diario limitado y métodos como la “regla de las 24h” para evitar compras impulsivas, que supone no excederse de una cantidad máxima cada día del viaje.