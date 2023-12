Calviño rectifica a Montero y confirma que también se revisará el "impuestazo" a la banca

El Gobierno también revisará el impuesto extraordinario a la banca, como hará con el de las energéticas tras el toque de atención de Bruselas. Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha reconocido que la configuración de este tributo debe replantearse "teniendo en cuenta que las circunstancias han cambiado" y ya "no se está ante el mismo escenario de tipos de interés".

En declaraciones en Espejo Público de Antena, Calviño ha explicado que aunque el Gobierno "hizo muy bien en aprobar esos impuestos en ese momento, que además han cumplido con la recaudación prevista por Hacienda y servido de ejemplo para otros países europeos", también cree "que es el momento de revisar y ver si hay que ajustar algunos los parámetros en el nuevo escenario en el que estamos, en el que ya no hay esa subida tan rápida de los tipos de interés ni esa subida tan rápida de los precios de la energía. Tenemos que ver si esos dos impuestos hay que hacer algún ajuste o no".

La ministra se alinea así con el informe de la Comisión Europea presentado a principios de este mes que analiza la intervención de emergencia aprobada en la UE para hacer frente a los altos precios de la energía, y que pone en duda que se mantengan esos impuestos por los motivos que los justificaron por los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. El documento aseguraba que "la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. El descenso de los precios de la energía y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022".

En concreto, la Comisión exponía que "con el descenso gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023 (que se mantienen por encima de los niveles históricos), el entorno para generar beneficios inesperados se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior 2022, ya que las empresas tienen que componerse con un entorno económico más incierto y unos costes de capital crecientes".

Por eso, Calviño hoy ha reconocido que aunque fue una "buena decisión", ahora ha llegado la de "revisar y ver si hay que ajustar el impuesto. Siempre lo hemos dicho, que íbamos a hacer el análisis de esos dos impuestos para ver si hay que mantenerlos de cara al futuro y con qué parámetros, de cara a que sigan teniendo el mismo impacto positivo desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista económico".

Esta postura anunciada por Calviño choca con lo que hasta ahora se defendía desde Hacienda. Fuentes ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que se estaba dispuesto a evaluar el impuesto extraordinario a la banca, pero sólo por si detectara algún fallo en su configuración legal pero no se preveía "replantearlo como sí quiere hacer con el impuesto a las energéticas, al haber sufrido un descenso en sus beneficios extraordinarios". Las mismas fuentes aclararon "no es el mismo caso de la banca", ya que en su caso "no son necesarias inversiones" y, por tanto, "no debería someterse a ningún un rediseño", aunque al menos admitieron que sí se evaluará por si se detecta "algún aspecto que no ha funcionado bien".

El sector energético ha venido advirtiendo de los potenciales efectos para la actividad industrial que puede tener la prolongación del impuesto extraordinario a las compañías energéticas -que preveían hasta ahora PSOE y Sumar tras su pacto de legislatura-, y por eso avisaron de que ponían en suspenso sus inversiones multimillonarias previstas. Recientemente, Repsol ha avisado de que las inversiones en hidrógeno que prevé en España se las llevará fuera si hay un impuesto a la producción que en otros países como Francia o Portugal no existe. Hacienda tiene previsto recaudar casi 3.000 millones de euros con la vigencia durante dos años del impuesto extraordinario a la banca.