Los carburantes suben por segunda semana consecutiva

Los precios de la gasolina y el diésel han repuntado por segunda semana consecutiva, tras la espiral bajista registrada a lo largo del verano, y se han encarecido hasta un 0,13%.

En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,41 euros esta semana, tras una subida del 0,07% con respecto a la pasada semana, según datos del Boletín Petrolero de la UE.

Por su parte, el coste medio del litro de gasolina ha repuntado también esta semana, con un encarecimiento del 0,13%, para ascender hasta los 1,482 euros. No obstante, a pesar de estos últimos incrementos, en lo que va de 2025, la gasolina se ha abaratado un 2,8% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 2,28% en lo que va de ejercicio.

Con los precios actuales, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,55 euros, unos 1,65 euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 75,9 euros. Por su parte, para los vehículos de gasolina, llenar un depósito medio (55 litros) supone un desembolso actualmente de unos 81,51 euros, unos 1,1 euros menos que en 2024, cuando suponía unos 82,61 euros.

El diésel suma ya 133 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania.