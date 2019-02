Casado presenta una ley «antiokupas» para impulsar la candidatura de Albiol en Badalona

Buena parte de las opciones para que el PP remonte el vuelo en Cataluña pasan por recuperar la alcaldía de la tercera ciudad más importante de la autonomía –Badalona– tras perderla en 2015 por un pacto entre el PSC y los partidos independentistas a pesar de que los populares fueran holgadamente la lista más votada. Conscientes de ello y del efecto revitalizador que tendría para el partido reconquistar ese bastón de mando, Pablo Casado y relevantes dirigentes del PP se volcaron ayer con Xavier García Albiol en Badalona.

El desembarco del líder del PP en Badalona, además, se produjo con una iniciativa de alto calado bajo el brazo. Casado llegó para presentar una Ley contra los «okupas», un relevante problema en algunas zonas de la ciudad, como describió Albiol –cuestión que también ha convertido en uno de sus principales caballos de batalla de cara a las elecciones municipales–, y que hace unas semanas desencadenó un trágico incidente, cuando un incendio provocado en un piso ocupado ilegalmente acabó con la vida de tres personas. La nueva norma, que los populares registrarán como proposición de Ley en el Congreso, regulará varios aspectos, según desgranó Casado: la «okupación» pasará de ser considerado falta a delito con penas de prisión de uno a tres años; agilizará los procesos penales y que la policía pueda desalojar a las «okupas» en 12 horas; facultará a las comunidades de vecinos a tapiar los pisos vacíos; impedirá que los ocupantes puedan empadronarse; y, equiparará a las personas jurídicas con las personas físicas para que puedan recuperar sus inmuebles con la misma agilidad –hasta ahora no es así–.

Casado, eso sí, puntualizó que esta Ley no regulará los desahucios hipotecarios ni arrendaticios, ya que se definirá qué es la ocupación ilegal para diferenciarlo de aquellas personas con problemas económicos o de desempleo –que no van a ser considerados como «okupas»–. Una idea que también se encargó de subrayar Albiol, quien dejó claro que la norma no irá contra las personas sin recursos, sino contra las «mafias» que hay detrás de muchas ocupaciones ilegales. En este sentido, Albiol, que estuvo también acompañado en el acto del presidente de los populares catalanes, Alejandro Fernández, y el secretario general, Daniel Serrano, así como de la portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat, aseguró que con esta Ley se evitará que vuelvan a producirse incidentes trágicos «por culpa de la inacción de la Administración Pública» en ninguna ciudad.