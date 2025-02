Las claves de la semana del 10 al 14 de febrero de 2025 para invertir en Bolsa

El Ibex 35 cerró la semana pasada en unos niveles que no se veían desde 2008. Este impulso se ha debido, en gran parte, a los sólidos resultados del sector bancario, que superaron las previsiones del mercado. El beneficio neto conjunto de los bancos que cotizan en el Ibex 35 aumentó un 20,5% respecto a 2023, alcanzando los 31.768 millones de euros. Entre ellos, Banco Santander ha sido el gran protagonista, superando ampliamente las expectativas y logrando una subida de más del 10% en su cotización esta semana. No obstante, el crecimiento del margen de intereses se ha desacelerado en el último trimestre, lo que sugiere que la concesión de crédito sigue sin despegar, con algunas entidades viendo reducidas sus carteras debido a amortizaciones anticipadas. De cara a 2025, los bancos apuestan por una mayor expansión del crédito, aunque por ahora esta tendencia no se ha materializado.

En Europa, el DAX alemán registró de nuevo importantes subidas a pesar de la incertidumbre generada por posibles aranceles de EE UU a la UE, que afectarían especialmente a Alemania. El sector más perjudicado sería el de la automoción, dado que su cadena de producción está distribuida en varios países. En este sentido, China parece estar buscando reforzar su alianza con la UE para hacer frente a estas barreras comerciales. Como respuesta a los aranceles de Trump, China ha impuesto un 15% de arancel al carbón y al gas natural licuado, además de un 10% al petróleo y amenazas con investigaciones sobre antimonopolio sobre algunas empresas estadounidenses. Debemos señalar que alrededor del 21,8% de las exportaciones de la Eurozona se destinan a Estados Unidos, mientras que para el país norteamericano estas suponen el 14,9% de las importaciones. Si le sumamos la complicada situación europea, con los PMIs manufactureros aún por debajo de 50, Trump tiene las de ganar. De hecho, fuentes del mercado ya afirman que la UE estaría planeando reducir los aranceles sobre los coches estadounidenses importados (actualmente EE UU impone un arancel del 2,5%, mientras que la UE del 10%) para evitar una guerra arancelaria. Si Estados Unidos impone un arancel del 10% a la Eurozona el impacto podría ser de medio punto porcentual en el PIB de la región. Todo este revuelo se debe a que Trump ha afirmado que igualará los aranceles sufridos por Estados Unidos como muy tarde para el viernes de esta misma semana.

Wall Street vivió una semana agitada. En el plano empresarial, Alphabet presentó buenos resultados, pero su segmento de computación en la nube creció un 30%, por debajo del 35% esperado por el mercado, lo que provocó caídas de más del 8% en sus acciones. Además, sorprendió la estimación de gasto de capital para 2025, que alcanzará los 75.000 millones de dólares. Amazon también decepcionó a los inversores, ya que sus previsiones para el primer trimestre de 2025 se situaron entre un 1,9% y un 4,7% por debajo del consenso.

En el ámbito macroeconómico, los datos del mercado laboral de EE UU fueron más débiles de lo esperado. La semana comenzó con un informe JOLTS sobre vacantes de empleo en diciembre que reflejó 7,6 millones, por debajo de los 8,01 millones previstos. Aunque el informe ADP de enero mostró la creación de 183.000 puestos de trabajo, superando los 150.000 esperados, no se descarta una revisión a la baja. Además, las solicitudes semanales de desempleo fueron mayores de lo previsto y el informe NFP de nóminas no agrícolas registró solo 143.000 empleos, lejos de los 170.000 estimados, con una reducción en las horas trabajadas. Estos datos mixtos no dejan una conclusión clara sobre la presión en los precios, más allá del propio incremento “forzado” de los aranceles.

El oro sigue batiendo récords históricos, impulsado por la guerra arancelaria entre EE UU y China. No obstante, la fortaleza del dólar, derivada de unos tipos de interés elevados, podría frenar su avance. Además, enero es uno de los mejores meses estadísticamente para el oro, mientras que febrero y marzo han sido mixtos en los últimos años. En este contexto, el dólar sigue ganando terreno frente al euro, y si persiste la diferencia entre los tipos de interés de EE UU y Europa, podríamos ver nuevamente la paridad en los próximos meses.

Eventos destacados esta semana

Esta semana continuamos con los resultados empresariales. Hoy conoceremos las cifras de McDonald's, después de que las del resto del sector de comida rápida hayan sido mixtas. El martes conoceremos los de Coca-Cola y S&P Global, mientras que el jueves reportarán Applied Materials, Unilever y Sony. Si bien estos resultados no son tan notorios como los de la semana pasada, también aportan información valiosa. A nivel español, esta semana es tranquila en cuanto a resultados, con Mapfre como destacada el miércoles. La próxima semana si que estará cargada de compañías del Ibex 35 que reportan cifras.

A nivel macro, el miércoles conoceremos los datos de inflación CPI de enero de Estados Unidos, que se espera que se ubique en el 2,9%. El jueves saldrán las cifras de crecimiento de PIB de diciembre del Reino Unido e inflación en enero de Alemania. En España el viernes conoceremos el dato de confirmación de la inflación de enero.

Pero sin duda, el mercado seguirá atento a las palabras de Trump y prestará atención a si finalmente cumple su palabra y comienza a igualar los aranceles que sufre en sus exportaciones en sus importaciones.