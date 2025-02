Trump impone aranceles del 25% al aluminio y acero importados en EEUU desde cualquier país

Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a las importaciones de acero y aluminio a partir del lunes, anunció el domingo el presidente Donald Trump, en medio de una nueva serie de aranceles y planes de recortes del gasto en las agencias federales, ayudado por el multimillonario Elon Musk. "Todo el acero que llegue a Estados Unidos tendrá el 25% de aranceles", dijo el mandatario desde el avión presidencial la tarde del domingo, antes de su llegada a Nueva Orleans para asistir al Super Bowl de football americano.

Trump agregó que los mismos aranceles se aplicarán para las importaciones de aluminio. El presidente estadounidense también anticipó que anunciará "martes o miércoles" los "aranceles recíprocos" con los que busca alinear los impuestos de aduana de productos que entran a Estados Unidos. "Si nos gravan con el 130% y nosotros no, eso no seguirá así", afirmó. "Eso no afectará a todos los países (...) aquellos que se benefician de Estados Unidos se les devolverá el favor", afirmó.

Trump impuso aranceles similares durante su presidencia de 2017-2021 para proteger empresas estadounidenses. Canadá es el mayor proveedor de acero y aluminio a Estados Unidos, según datos oficiales, mientras que Brasil, México y Corea del Sur también son importantes proveedores de acero.

A partir del martes, productos provenientes de China tendrán aranceles adicionales del 10%, medida a la que Pekín decidió responder con aranceles específicos sobre ciertos productos estadounidenses desde el lunes.

Musk sigue buscando recortes

En tanto, Trump aseguró que su asesor Elon Musk, a cargo de recortar el gasto federal, ayudará a descubrir "cientos de miles de millones de dólares de fraude" y planea revisar el gasto en otros rubros. En una entrevista concedida a la cadena Fox News antes de la disputa del Super Bowl, Trump afirmó que el pueblo estadounidense "quiere que encuentre" despilfarros y que Musk, el hombre más rico del mundo, ha sido "una gran ayuda" para erradicar gastos innecesarios.

"Vamos a encontrar miles de millones, cientos de miles de millones de dólares de fraude y abusos. Saben que la gente me eligió para eso", señaló en un extracto de la entrevista. Trump también apunta al departamento de Educación al que ha descrito como ineficiente, derrochador, y gobernado por izquierdistas radicales y en la entrevista con Fox News dijo que ordenaría a Musk que a continuación ponga la mira en dicha entidad.

"Luego iré hacia las Fuerzas Armadas", anticipó, y reiteró su llamado a una revisión del gasto en ese departamento, cuyo presupuesto para 2025 asciende a unos 850.000 millones de dólares. Trump lleva apenas tres semanas en la Casa Blanca y ya ha emitido una serie de decretos para recortar considerablemente el gasto federal.

Musk, que lidera los esfuerzos de reducción de costos federales al frente del llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), ya adoptó medidas para cerrar la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid), despidiendo a miles de empleados. Dentro de su estrategia económica, Trump también amenazó a Canadá y México con un arancel del 25% sobre todas las importaciones, pero lo suspendió por un mes tras conversaciones de última hora con los líderes de ambos países.

Este domingo, sin embargo, el mandatario estadounidense advirtió que lo que se había hecho hasta ahora "no era suficiente". "Algo tiene que pasar, no es sostenible y lo estoy cambiando", dijo cuando se le preguntó si ambos países debían hacer más antes de la fecha límite de 30 días. Sobre Canadá, añadió que "estaría mucho mejor si fuera el estado número 51 (de Estados Unidos) porque estamos perdiendo 200.000 millones de dólares al año".

A bordo del avión presidencial, de camino a Nueva Orleans, Trump también firmó una orden ejecutiva que proclama el 9 de febrero como el día del "Golfo de América", en referencia al Golfo de México que recientemente decidió rebautizar.

"Destripar" la democracia

Cuando le preguntaron si confía en que Musk erradicará de manera justa el gasto innecesario, Trump sostuvo que el magnate y sus empresas no se están beneficiando económicamente con su trabajo en el DOGE. "No está teniendo ninguna ganancia", subrayó Trump. Los demócratas vienen criticando a coro las acciones del presidente republicano.

"El presidente quiere poder decidir cómo y dónde se gasta el dinero para poder recompensar a sus aliados políticos y castigar a sus enemigos políticos. Es el destripamiento de la democracia", declaró senador Chris Murphy al programa de entrevistas de ABC News "This Week". El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, el republicano de mayor rango en el Congreso, restó importancia a las criticas de que Trump vaya demasiado rápido en su reforma del gobierno federal. "No me molesta este ritmo", dijo al programa Fox News Sunday. Johnson describió a Musk como "un auditor externo" cuyo equipo está revelando "increíbles abusos al erario público".