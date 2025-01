Las claves de la semana del 27 al 31 de enero de 2025 para invertir en Bolsa

El Ibex 35 experimentó la semana pasada un comportamiento errático, pero con algunos claros ganadores. La banca continuó su particular tendencia al alza en este 2025 a pesar de las expectativas de recortes de tipos por parte del BCE. La única del sector con un comportamiento negativo fue Bankinter, que volvió a abrir la temporada de resultados de la industria bancaria española.

Los resultados de Bankinter del último trimestre del 2024 mostraron una evolución sólida del negocio a pesar de la caída de los tipos de interés en Europa. El margen de intereses cayó más de lo esperado, debido a una generación de crédito débil. El volumen de crédito neto creado fue de 1.737,9 millones de euros intertrimestral, una menor generación incluso que en el cuarto trimestre del 2023, cuando los tipos de interés se ubicaban en un nivel más alto. Por ello, la caída del margen de clientes hasta el 1,87% frente al 2,07% del último trimestre del 2023 ha afectado al margen en mayor medida de lo esperado. Tanto es así, que en el 2024 completo la nueva producción de hipotecas residenciales fue de 5.800 millones de euros, la misma que en 2023. Esto sigue mostrando un signo de debilidad en la demanda de crédito que nos preocupa y sigue respaldando nuestra tesis sobre el sector bancario español, que pensamos que se encuentra en el final de ciclo.

La que mejor desempeño tuvo del sector fue Banco Sabadell, que anunció que volvería a ubicar su sede en Cataluña. Este movimiento busca probablemente seguir evitando la OPA, apuntando al sentimiento del pequeño accionista, muy ligado al banco. Además, fuentes del mercado siguen apuntando a una mejora de la oferta por parte de BBVA, aunque desde nuestra perspectiva esto aumentaría el riesgo de destrucción de valor para el accionista en el proceso de fusión.

A nivel mundial, los inversores ya están evaluando las primeras medidas tomadas por Trump en su segunda presidencia. El tono es claramente contrario a las energías verdes, suprimiendo permisos de desarrollo de energía eólica y sobre todo apuntando a una mayor producción de petróleo, con su intención de salir del Acuerdo de París. Se espera que Estados Unidos produzca alrededor de 13,5 millones de barriles diarios y que se experimente una sobreoferta en el mercado global de alrededor de un millón de barriles diarios, aunque dependerá de si finalmente impone aranceles a países clave.

En ese sentido, ha tomado un tono conciliador con Rusia y China, apuntando a que su primera intención es negociar acuerdos que beneficien a ambas partes, en lugar de optar directamente por los aranceles. Esto no ha sido así con México y Canadá, a los que ya ha anunciado que impondrá aranceles del 25% desde el 1 de febrero. También se mostró irónico con España, haciendo alusión a que si era miembro de los BRICS, no por confusión, sino haciendo referencia a si era amigo o enemigo de Estados Unidos.

La noticia de la semana fue el anuncio del Stargate, que supondrá una inversión de 500.000 millones de dólares en los próximos 4 años de la mano de Oracle, OpenAI, SoftBank y MGX, aunque con el respaldo de Trump, en el desarrollo de infraestructura de inteligencia artificial. Esto provocó alzas importantes en las empresas del sector de la nube y la IA, e incluso en las empresas que están dedicándose al desarrollo de centros de datos, como la española ACS. Este movimiento, más allá de los movimientos bursátiles, es fundamental para el desarrollo de la IA. El mundo se encuentra en una carrera que tiene paralelismos con la de la bomba nuclear, debido al impacto que podría tener que un país no democrático pudiera desarrollar una super inteligencia. Esto no solo supondría un control extremo de su población, sino una gran amenaza para el resto de países. Además, el problema de esta carrera hacia la super inteligencia artificial es que aún no se han resuelto los problemas de alineación (que los objetivos de la IA sean los mismos que los nuestros) y de gobernanza (a cargo de quién estará la super IA).

Por último, señalar los riesgos de las subida de tipos del BoJ la semana anterior y las futuras subidas. Japón es el máximo poseedor de deuda del tesoro de Estados Unidos, por lo que si la FED baja tipos de manera más rápida de lo previsto podría provocar otro shock de mercado como el visto en agosto del 2024. En principio, y aunque las expectativas de inflación en Japón han aumentado, el BoJ se ha encargado de telegrafiar sus expectativas de tipos para este 2025, reduciendo el riesgo de sorpresas en los mercados.

Eventos destacados esta semana

Sin duda, los eventos más destacados de esta semana serán los resultados de empresas como Starbucks, Microsoft, Meta, Tesla, ASML, Apple o Visa. En la conferencia de Meta conoceremos más detalles sobre los planes de Mark Zuckerberg para sus inversiones de 2025, que ya ha anunciado que alcanzarán los 60.000-65.000 millones de dólares y cuyo principal objetivo es colocarse como líder de la IA. Desarrollarán un centro de datos de un tamaño cercano al de Manhattan y la empresa terminará el año con más de 1,3 millones de tarjetas gráficas.

Por otro lado, el mercado pondrá atención a los resultados de Apple, dado que Bloomberg ha indicado que las ventas de Iphone en China podrían haber caído un 18,2% en el último trimestre del 2024. Apple es una de las principales perjudicadas de la potencial guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, dado que los proveedores chinos les proporcionan entre el 30% y el 65% de componentes de sus productos, a la vez que alrededor del 80% de los Iphone se producen en el país asiático. En Europa tendremos el plato fuerte con LVMH el martes, mientras que en España tendremos los resultados de BBVA el jueves.