¿Cobras más de 15.000 euros al año? Es una barrera muy importante en la declaración de la renta por este motivo

La campaña para realizar la declaración de la renta correspondiente al ejercicio de 2024 está a la vuelta de la esquina. El próximo dos de abril, los contribuyentes podrán despejar las dudas sobre cuál ha sido el resultado de su ejercicio, para así descubrir si deben dinero a Hacienda o, por el contrario, es Hacienda la que debe dinero al contribuyente.

Ante la llegada de este procedimiento anual, es importante atender a una cifra clave en la renta: los 15.000 euros. Esta cantidad es de vital importancia dentro de la declaración de la renta puesto que marca el límite por el que los ciudadanos están obligados a realizar el formulario.

Según la ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, los contribuyentes están obligados a presentar la declaración, salvo en los casos de aquellos trabajadores que no superen el límite de ingresos. Sin embargo, incluso aquellos que no estén obligados pueden beneficiarse de presentarla si el resultado les es favorable, por ejemplo, si les corresponde una devolución.

¿Novedades de la renta 2024-2025?

Para este año se presentan una serie de novedades en cuanto a los límites para presentar la renta. Con la subida del Salario Mínimo Interprofesional, el Gobierno ha realizado una pequeña modificación en el límite de ingresos para el IRPF.

En este caso, todos aquellos trabajadores que reciban salarios de dos o mas pagadores, el límite para estar obligado a realizar la declaración será de 15.876 euros, tal y como se refleja en la Ley del IRPF. Además, el contribuyente debe considerar que si recibe más de 1.500 euros anuales del segundo o demás pagadores, tendrá que cumplir con la ley y realizar la renta de forma obligada.

¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta?

Además del caso mencionado, también estarán obligados a realizar este procedimiento anual aquellos trabajadores que tengan un ingreso anual superior a 22.000 euros procedente de un solo pagador, personas con ingresos de capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidas a retención o ingreso a cuenta superiores a 1.600 euros anuales, autónomos y trabajadores por cuenta propia inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar en algún momento de 2024, personas que hayan recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2024, así como los miembros de su unidad de convivencia y personas que soliciten devoluciones derivadas de la normativa del IRPF, como deducciones por maternidad, familia numerosa o discapacidad, así como por retenciones y pagos fraccionados.

El SEPE realiza una modificación

El Ministerio de Trabajo ha confirmado que las personas desempleadas beneficiarias de una prestación no tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta este año. Se trata de una decisión en la que el Gobierno rectifica respecto a la exigencia planteada en mayo del año pasado, y la aplaza para más adelante.

Esto, por tanto, implica que los usuarios que no presenten la declaración de la renta no tendrán consecuencias. Según aparece reflejado en la medida aprobada, aquellos ciudadanos beneficiarios de prestaciones que no presentasen la renta de 2024 estarían expuestos a sanciones y la pérdida de la ayuda.

El departamento de Yolanda Díaz ha decidido eliminar la obligación de presentar la declaración de la renta puesto que, al entrar en vigor la medida en noviembre del año pasado, esta condición afectaba a un número muy reducido de personas. En este caso, al no poder aplicarse el efecto retroactivo, la normativa carecía de sentido, por lo que dicha obligación se ha pospuesto para el futuro.

Fechas para realizar la declaración de la renta

Los plazos para presentar la renta del ejercicio 2024 son: