NH Collection Dubai, tres en uno infinito: calidad-precio-premium

Cuando se viaja por el mundo con un presupuesto que permite disfrutar de ciertas ventajas se tienen tres opciones a elegir, según la capacidad económica: opción uno: a todo tren, sin escatimar gastos para recibir servicio de lujo, sin mirar el dinero ni la cuenta corriente y a un destino de moda; opción dos: organizado, medido y controlado, a un lugar en el que se pueda disfrutar de comodidad, calidad y buen servicio a un precio que no suponga la ruina durante los seis meses siguientes; y opción tres: un lugar al que siempre quiso ir por lo novedoso y lo diferente, para el que se hace un esfuerzo enorme para alcanzar el sueño de viajar hasta el lugar deseado, pero que ese sueño no suponga hipotecar la casa. Ese tres en uno puede lograrse en el NH Collection Dubai The Palm, un destino exclusivo en la ciudad más emergente del mundo con un servicio premium adaptable a las necesidades de parejas, familias, profesionales o aventureros solitarios.

Sus 14 plantas y 532 amplias y modernas habitaciones, suites y apartamentos –con servicios incluidos–, la mayoría con vistas panorámicas a Dubai Marina y Dubai Eye, otorgan al cliente un abanico de posibilidades casi infinito, con actividades que pueden programarse tanto dentro como fuera del recinto del hotel.

El diseño, en armonía con el resto del «skyline» de la ciudad, es una parte más de la experiencia de la visita. Con un aire ecléctico, elegante, artístico y funcional, la sensación al llegar no puede ser más positiva. Todos los interiores logran que los iconos y símbolos del emirato estén integrados y reconocibles a un golpe de vista, en el que el camello y las palmeras se fusionan con la habitación y nos acompañan como uno más de la familia durante la estancia.

Pero hay algo más que al cliente español le hace sentir como en casa. Son sólo detalles, pero a un turista o a un profesional patrio seguro que le agradan. Y no es solo que las salas de trabajo o de reuniones tengan placas que las identifiquen como Navarra, Galicia o Asturias, o que en el hall esté omnipresente una camella vestida de faralaes que es el centro de la diversión y de las fotografías de pequeños y mayores. Hay algo más que la compañía hotelera de origen español ha querido imbricar desde que se entra por la puerta giratoria: la calidez, el servicio personalizado, el nivel superior de la oferta y que el huésped se sienta como en casa, el sello de identidad turístico español trasladado a la península arábiga. Máxime cuando la oferta culinaria es sublime gracias a las diversas opciones de las que se puede disfrutar en lugares como Revo, el espacio ecológico en el que cultivan buena parte de los productos que ofrecen y que tiene poco que envidiar a cualquier bar tradicional español. Se puede pedir hasta un plato de huevos con chorizo si a uno le apetece. Nada puede contra eso.

La oferta culinaria se completa con otros espacios como el Maiora, con toque internacional y de vanguardia, perfecto para visitarlo tres veces al día: desayuno, comida y cena. Incluidos veganos. Pero destaca entre el resto por su aire neoyorkino el Seven Sports Bar, el nuevo lugar de moda, en el que se puede disfrutar de una buena cena entre amigos con el siempre presente toque español viendo al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester City o al Bayern de Múnich.

Pero el NH Collection Dubai The Palm es mucho más que comer y dormir. Se puede hacer prácticamente de todo gracias a su impresionante piscina infinita, situada en la azotea, con una panorámica 360 que brinda amaneceres mágicos y atardeceres de ensueño. Y dispone del restaurante View 180, en el que las cocinas de Europa y Asia se fusionan con un enfoque muy contemporáneo, que se transforma al salir la luna en un perfecto «chill-out» para disfrutar de un cóctel preparado con mimo.

Y como está situado en la popular West Beach de Palm Jumeirah, el hotel ofrece fácil acceso a la playa, con un privado y exclusivo «beach club» con piscina propia y acceso restringido para clientes.

Al esmerado servicio interno del hotel, le acompaña todo un programa de actividades que se pueden organizar desde la propia recepción. Paseos en yate entre rascacielos, rallys por el desierto, actividades en la naturaleza, visitas guiadas... Hasta alquilar deportivos de lujo se puede sin salir del hotel. Y no se pierdan la posibilidad de disfrutar del equipadísimo gimnasio y del Soul Senses Spa, un lugar perfecto para el relajo y la recuperación interior, en el que el estrés se diluye y la espalda se pone en su sitio.

Este NH Collection logrará, por tanto, alcanzar ese equilibrio del tres en uno tan difícil de encontrar, en el que calidad y precio se unen a un servicio premium sin quemar los ahorros del último año.