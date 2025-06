¿Cómo invertir con un sueldo de 1.000 a 1.500 euros?: un experto en bolsa señala la mejor manera

Con el paso de los años, el coste de vida cada vez es más caro. Por ello, muchos ciudadanos optan por ampliar su patrimonio a través de las inversiones. Esta opción puede ser muy efectiva siempre y cuando se realice con conocimiento.

Se trata de una de las mejores formas de lograr patrimonio a largo plazo, así como una mayor libertad financiera. A diferencia del ahorro, la inversión permite que el dinero trabaje para ti, generando rentabilidad con el paso del tiempo. Aunque durante años se pensó que era algo reservado solo para personas con altos ingresos o conocimientos financieros avanzados, hoy en día cualquier persona puede empezar a invertir, incluso con cantidades pequeñas.

Y es que lo complejo es iniciar en este mundo sin apenas dinero. Por ello, el experto en bolsa Pablo Gil ha diseñado un método para poder invertir a pesar de contar con salarios bajos.

No hacen falta grandes cantidades

A través de sus redes sociales, el experto en bolsa ha explicado la mejor manera de invertir sin contar con mucho dinero. "No necesitas grandes cantidades para dar el primer paso. Lo importante es tener un método", asegura el experto.

Tal y como afirma Pablo, lo primero que debe hacer una persona que cobra entre 1.000 y 1.500 euros es destinar un 10% para el ahorro. Tras esto, dicho dinero debe ser destinado a una DCA, o lo que es lo mismo, inversiones periódicas de manera diversificada.

La recomendación es diversificar este porcentaje y que una parte vaya a renta variable y otra a renta fija, con independencia de lo que suceda en el mercado. En este caso, se trata de aportaciones que se realizan de manera periódica con el objetivo de reducir riesgos y aprovechar el largo plazo.

Invertir en fondos cotizados

Un ETF es un fondo que agrupa muchos activos y cotiza en bolsa, lo que significa que puedes comprar o vender participaciones en tiempo real, igual que con las acciones. Se trata de una combinación entre la diversificación de un fondo de inversión y la flexibilidad de las acciones.

Este tipo de inversión tiene menos costes, ya que al no tener un gestor día a día no es necesario pagar por su trabajo, no obstante el no tener esta figura puede suponer una desventaja, ya que su presencia puede ser una diferencia positiva. Otras de las ventajas es que en todo momento conoces el precio al que compras y vendes, y además puedes invertir en todos los valores del índice. No obstante, para traspasar los ETF es necesario pagar los impuestos correspondientes, ya que no se puede hacer directamente.

Cómo invertir en bolsa

En caso de contar con grandes cantidades de dinero, otra de las opciones que existen es invertir directamente en en bolsa. Esto supone una serie de ventajas, así como inconvenientes que son necesarios conocer. Dentro de las ventajas existentes, es la propia persona quién compra y vende las acciones en el momento que el inversor quiera. Además, se puede entrar y salir en un valor con agilidad y obtienes rentabilidad por la revalorización de la acción y el abono de los dividendos a los accionistas.

Sin embargo, para hacer una inversión directa en bolsa es necesaria una gran dedicación, ya que hay que realizar un análisis exhaustivo antes de tomar una decisión y es complicado tener una cartera variada, porque se necesita comprar una gran cantidad de acciones al precio que marque el mercado.

Asimismo, este tipo de inversiones trae consigo diferentes comisiones en las que se encuentran las de compraventa, las que cobra el bróker por realizar operaciones con las acciones, las de custodia que son las que cobra el banco por depositar en él tus acciones y las específicas como el cobro de dividendos entre otros.

Los fondos de inversión

Otra alternativa son los fondos de inversión. A diferencia de la inversión directa en bolsa, el capital se aporta a un fondo común en el que también participan otros inversores, es decir, cuando aportas patrimonio al fondo, también participas en sus resultados. Estos están pensados para invertir a largo plazo, ya que el valor se determina en función de los resultados del fondo.

En este caso, existe un equipo gestor el cual se ocupa de administrar el patrimonio, es por ello por lo que cobran una comisión de gestión. Asimismo en estos fondos hay otro tipo de comisiones, unas por depositaria en la que se tiene que pagar a la entidad en la que esté depositada el dinero y de por suscripción, que aunque no siempre se aplican, pueden cobrar a los partícipes por comprar o vender participaciones.

No obstante, las ventajas que tienen estos fondos son múltiples. La primera de ellas es que puedes diversificar tu inversión, teniendo una gran variedad de activos en tu cartera y además tendrás un gestor encargado de mover tu dinero. Asimismo tiene mayores ventajas fiscales, porque si cambias a otro fondo no es necesario tributar por las ganancias y un mayor acceso a diferentes mercados a los que sería imposible acceder como pequeños inversores.