El consejero delegado de Silicon Valley Bank vendió acciones dos semanas antes de su quiebra

El consejero delegado del Silicon Valley Bank (SVB), Greg Becker, realizó un movimiento poco antes de que los reguladores interviniesen el pasado viernes la entidad que ha levantado sospechas tanto del Departamento de Justicia de Estados Unidos como de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la CNMV americana. Becker vendió acciones del banco por valor de 2,11 millones de euros el 27 de febrero, apenas dos semanas antes de la caída de la entidad, según consta en los registros de la SEC. La venta de esas acciones formaba parte de un plan preestablecido para ejecutivos, conocido como programa 10b5-1, que Greg Becker presentó a la SEC el 26 de enero, seis semanas antes del hundimiento del SVB. Estos esquemas se emplean para programar ventas y para disipar precisamente las sospechas de negociación con información privilegiada. La SEC endureció recientemente sus reglas, que incluyen un período de espera de 90 días antes de que se puedan ejecutar las ventas. Estos nuevos requisitos, sin embargo, entraron en vigor el 27 de febrero, justo el mismo día que el primer ejecutivo de SVB ejecutó la venta de sus acciones.

A las ventas de estos títulos se suma que Greg Becker también se desprendió de acciones del banco el pasado 31 de enero por otros 1,1 millones de dólares, una operación que, según recogen las autoridades monetarias norteamericanas, empleó para saldar una deuda tributaria. Las recientes ganancias en bolsa del CEO del SVB se suman a los 2,6 millones de dólares que cobró el año pasado, que incluían una prima de 1,5 millones de dólares.

Los movimientos de Becker no han pasado desapercibidos para las autoridades americanas. Tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como la SEC están investigando el colapso de Silicon Valley Bank (SVB), según han indicado al diario "The Wall Street Journal" personas familiarizadas con el asunto. Las fuentes consultadas por el diario americano aseguran que las pesquisas también buscarían examinar las ventas de acciones realizadas por el personal de SVB Financial antes de la quiebra del banco, incluidas las de Becker.

La quiebra del SVB ha desatado cierto temor a que pudiera contagiar al sector bancario americano y provocar otra crisis financiera como la de 2008. Sin embargo, los mercados han reaccionado de momento con cierta tranquilidad. Tras caer ayer lunes, las bolsas han recuperado hoy parte del terreno que habían perdido.