La quiebra de Silicon Valley Bank, un balón de oxígeno para los hipotecados: El euríbor se desploma

El Silicon Valley Bank (SVB) era un perfecto desconocido para el común de los españoles hasta que hace unos días quebró -después lo hicieron Silvergate Bank y Signature Bank- y el temor a que desate otra crisis financiera ha puesto en estado de alarma al mundo entero. Un miedo que, paradójicamente, puede acabar siendo un alivio, aunque sea temporal, para miles de hipotecados. Si hasta ahora se daba por descontado que tanto la Reserva Federal (Fed) como el Banco Central Europeo (BCE) seguirían subiendo los tipos de interés para frenar la rampante inflación que hay a ambos lados del Atlántico, ahora no son pocos los que piensan que ambos detendrán esta escalada para que haya suficiente liquidez en el sistema como para conjurar así otra posible crisis financiera. Goldman Sachs cree directamente que la Fed, «a la luz de la tensión en el sistema bancario», no subirá tipos en su próxima reunión. Un pronóstico que comparten más analistas como el economista Ken Kuttner, profesor del Williams College y que, preguntado por Efe, cree también probable que no haya subidas en la próxima reunión; y que habrá que ver si condiciona al BCE, que había anunciado otra subida de medio punto de los tipos de interés de la eurozona para llevarlos al 4% tras su encuentro del próximo jueves.

La expectativa de este enfriamiento en la subida de tipos ha provocado que, en solo dos días, el euríbor diario se haya desplomado casi medio punto y, de rozar el 4%, haya bajado al 3,84% de media mensual. Un alivio para los hipotecados que habrá que ver si es pasajero o se consolida si los problemas del sistema bancario estadounidense se agravan y se propagan por el mundo. A efectos prácticos, la contención del euríbor significa de momento que para una hipoteca variable de 180.000 euros a 25 años, con un diferencial del euríbor del 1% y revisión anual pasará de pagar una cuota de 659 euros a pagar 1035 euros, 376 más. En el caso de que la revisión sea semestral, el incremento será bastante menor ya que en la anterior revisión lo hicieron con un euríbor bastante alto. Concretamente, subirá 160 euros mensuales.

Tranquilidad

Por ahora, los analistas se inclinan por pensar que el riesgo de otra crisis financiera como la que asoló el mundo en 2008 es limitado. Moody’s considera que la diferente estructura predominante en los balances de los bancos europeos limita el riesgo de un contagio. La agencia de calificación considera «una diferencia crítica» entre los sistemas europeo y estadounidense, que limitará el impacto, que las tenencias de bonos de los bancos europeos sean más bajas y sus depósitos más estables. No obstante, la agencia de calificación de riesgos ha empeorado su perspectiva sobre el sistema bancario de Estados Unidos, que baja a "negativa" desde "estable", para reflejar el rápido deterioro en el entorno operativo tras el colapso de entidades de (SVB), Silvergate Bank y Signature Bank (SNY). Aunque Moody's cree que el esquema activado por la Fed para proteger al sistema, el Bank Term Funding Program (BTFP), es constructivo, espera que las presiones persistan y se vean exacerbadas por el actual endurecimiento de la política monetaria, además del aumento en los costes de los depósitos, lo que reducirá las ganancias de los bancos, particularmente aquellos con una mayor proporción de activos de tasa fija.

BBVA Research, por su parte, descartó que las quiebras en EE UU puedan provocar una posible corrida de depósitos que ponga en riesgo un sistema bancario que, a su parecer, es «solvente». Este servicio de análisis cree que SVB ha caído por una gestión «bastante extraña o incluso negligente» de un banco de nicho.

Desde el Gobierno, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha insistido este martes en su mensaje de tranquilidad y "máxima prudencia" a raíz del colapso de SVB, pero también ha realizado un llamamiento para "completar" la unión bancaria con instrumentos de gestión de crisis y un fondo común de garantía de depósitos. "Estos acontecimientos ponen de relieve la necesidad de avanzar lo antes posible para completar y reforzar la unión bancaria", ha dicho en la comparecencia de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin). En esta línea, Calviño ha garantizado que "durante la presidencia española (de la UE) será prioritario" completar el proyecto de la unión bancaria con nuevas herramientas de gestión de crisis y un sistema común de garantía de depósitos, dos pilares encallados desde hace años por las divisiones al respecto que existen entre los Veintisiete.