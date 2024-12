Consumidos por las navidades: estos son los mejores consejos para no malgastar nuestro presupuesto

Este año los españoles prevén gastar 583 euros de media en Navidad, un 3% más que el año anterior, siendo los ciudadanos de entre 40 y 44 años los que tendrán el presupuesto más elevado, con un desembolso medio previsto de unos 711 euros. Sin embargo, estas cifras se pueden disparar hasta rozar los 1.000 euros si tenemos en cuenta no solo las compras de diciembre, sino las del "golden quarter", periodo comprendido entre noviembre y enero y una de las épocas más destacadas para el consumo.

Parece que a mayor gasto, más celebración. Muchos españoles todavía no planifican sus compras navideñas y, si tienen un presupuesto ajustado, terminarán por empezar 2025 endeudados, algo que pueden evitar fácilmente elaborando un calendario de gasto que tome como referencia las compras del año anterior, teniendo en cuenta la variación de los precios y sus necesidades y gastos personales. Por eso, lo mejor es tener una actitud prudente hacia el consumo y hacerlo con moderación, recomiendan desde el blog "Mi Jubilación" de BBVA.

Regalos: ¿antes o después de Reyes?

Un truco muy recurrente es comprar los regalos con semanas de antelación, normalmente aprovechando días de grandes ofertas, como el Black Friday, o por el contrario, hacerlo después de Navidad durante las rebajas de enero. Sin embargo, aunque gastemos menos dinero en los regalos, si compramos muchos puede que este truco termine siendo contraproducente, por lo que es mejor un solo regalo, al menos para cada adulto. Muchas personas optan también por recurrir a los obsequios de "cariño elevado" frente a los de importe elevado jugando al amigo invisible.

En el caso de los niños y adolescentes la situación es algo distinta. Si bien es de conocimiento universal que "no debe haber ningún niño sin regalo", hay algunos que reciben demasiados y no son conscientes ni pueden disfrutarlos todos, por lo que sería mejor guardar varios juguetes para dárselos a lo largo del año por su buen comportamiento, al ayudar en casa, etc.

Si hay algo que tenemos que comprar con antelación eso es la comida de las celebraciones, ya que siempre podemos congelarla hasta esas fechas, lo que nos permitirá gastar menos comprando lo mismo, o bien gastar lo mismo comprando mejores productos, denominados "premium", sobre todo porque durante los días previos a Navidad es normal acusar subidas de precio en múltiples productos de alimentación por su alta demanda. En este sentido, también es de vital importancia comprar lo justo y necesario para evitar el desperdicio alimentario desgraciadamente "tradicional" de estas fechas. En muchas mesas acaba sobrando mucha comida, algo fácilmente evitable reduciendo cantidades o donando lo que no se haya consumido.

No te endeudes con la lotería ni los viajes

Todos estamos deseando que llegue el 22 de diciembre para saber si alguno de nuestros décimos de lotería resulta premiado en el Sorteo Extraordinario de Navidad. A veces nos gastamos de más porque queremos tener boletos de todos los sitios por los que pasamos durante los meses previos por si acaso tocase en uno de ellos, aunque la probabilidad sea extremadamente baja. Es normal querer hacerse con alguna participación, pero recuerda no gastar demasiado, pues seguramente lo acabes perdiendo.

Otros gastos que pueden acabar perjudicándonos son los relacionados con los viajes. Navidad es una de las épocas del año más caras para viajar, por lo que si tienes un presupuesto ajustado lo mejor es viajar en otro momento, con precios más bajos y menos aglomeraciones. Por estas razones es fundamental gastar únicamente lo que tiene cada uno y priorizar el pago con efectivo o tarjeta de débito antes que a crédito.