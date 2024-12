Los 10 regalos de última hora para el amigo invisible que salvarán tus fiestas

Si este año además de pensar en la lista de regalos para Navidades tienes la tarea de encontrar el regalo perfecto para el amigo invisible (todavía no es muy tarde) hemos seleccionado una lista de regalos de última hora con los que todo el mundo pensará que te hiciste con tu regalo mucho antes de empezar diciembre. ¿Quieres saber cuáles son? No solo te hablamos de sets de belleza que te harán quedar como una reina, sino de regalos tan originales como una taza de café reutilizable y para llevar. La idea del amigo invisible, proviene como no podía ser de otra manera de Estados Unidos donde llevan décadas participando en el 'Secret Santa', hace unos años que esta idea llegó a España y cada vez tiene más acogida en nuestro país, y es que el amigo invisible es la excusa perfecta para reunirte con tu grupo de amigos habitual o esos que prácticamente solo ves por Navidades.

Una de las características principales de esta actividad navideña es elegir regalos con un presupuesto cerrado que normalmente gira en torno a los 20 euros, por eso la mayoría de las opciones que hemos elegido en esta lista no superan este presupuesto, sí que es verdad que hemos añadido un par que si lo hace por si tu presupuesto fuese mayor. Y ahora sin más dilación te presentamos nuestras 10 ideas de última hora para que triunfes estas semanas en tu amigo invisible.

Cerabella - vela n.º 24 tangerine and fennel, de Very coqueta (18,90 euros)

Cerabella - vela n.º 24 tangerine and fennel Very coqueta

Una vela siempre es una apuesta segura, esta opción hecha con cera vegetal es ideal para esa amiga que se preocupa por la natural y le gustan los olores frescos y cítricos con un cuerpo elegante.

Pijamas de punto de manga larga y corte boyfriend, de Primark (17 euros)

Pijamas de punto de manga larga y corte boyfriend Primark

Si sabes la talla de ropa de tu amiga invisible, una idea de lo más práctica es un pijama. Este de Primark estilo boyfriend en color azul marino es un básico que nunca pasa de moda.

Aceite labial sirope de frutas, de Vivienne Sabó (5,50 euros)

Aceite labial sirope de frutas Vivienne Sabó

En el caso de que tu presupuesto fuese más ajustado, también tenemos opciones muy jugosas, en el sentido literal de la palabra, como este aceite labial de Vivienne Sabó disponible en Primor y con diferentes sabores a elegir.

Gorro bucket efecto pelo, de Mango (19,99 euros)

Gorro bucket efecto pelo Mango

Si este año te ha tocado regalar a tu amiga fashionista, un gorro estilo bucket de pelo en color gris como este de Mango es la solución perfecta.

Cofre de Navidad s - granada, magnolia y vainilla de orquídea, de Yves Rocher (10,95 euros)

Cofre de Navidad s - granada, magnolia y vainilla de orquídea Yves Rocher

Los sets de belleza son ese salvavidas al que muchas acudimos en estas ocasiones, y este de Yves Rocher con 2 geles de ducha y 2 bálsamos de labios es una idea de lo más acertada si no conoces mucho a tu amigo invisible de este año.

Bolsa multiusos de nylon estampada multicolor, de Parfois (15,99 euros)

Bolsa multiusos de nylon estampada multicolor Parfois

¿Te ha tocado esa amiga que siempre se está retocando el maquillaje cuando vais al baño? Entonces un neceser como este de Parfois para que tenga a mano siempre sus imprescindibles le vendrá de perlas y tú quedarás de 10.

Jarrón en cerámica fergie, de Sklum (12,95 euros)

Jarrón en cerámica fergie Sklum

Quizás la amiga que te ha tocado tiene un gusto exquisito para la decoración, o se acaba de mudar recientemente, en cualquiera de los dos casos, este jarrón de cerámica de Sklum es perfecto para ella.

Mug to go, de Lékué (14,90 + 3 euros por personalización)

Mug to go Lékué

¿Hay algo mejor que poder llevarte el café calentito en el metro de lunes a viernes o de paseo los fines de semana? Si este es el mantra de tu amiga invisible, has encontrado el regalo ideal para ella, además lo puedes personalizar con sus iniciales para que sea más especial.

Set Hypnôse máscara, de Lancôme (21,90 euros)

Set Hypnôse mascara Lancôme

Para la amiga que está siempre viajando ya sea por trabajo o por ocio, un set como este de Lancôme con su icónica máscara de pestañas, un desmaquillante bifásico para ojos y la crema de ojos Advanced Génifique será un regalo de lo más considerado.

Natane golden, de Sure jewels (39,90 euros)

Natane golden Sure jewels

Y por último, si el presupuesto de tu amigo invisible es de 40 euros, no puedes dejar pasar estos pendientes de Sure Jewels con piedra de ojo de tigre para tu amiga más mística.