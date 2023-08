5 oposiciones fáciles y con sueldos de hasta 2.000 € mensuales

Estudiar una oposición no es sencillo. Antes de comenzar a prepararla, hay que mentalizarse y tener un hábito de estudio y concentración que muchas personas no presentan. Sin embargo, sí es una muy buena opción. Pues de conseguir la plaza, el trabajador se asegurará un contrato indefinido, con un buen sueldo y unas garantías adicionales que no suelen existir en empresas privadas.

No obstante, antes de escoger una oposición hay que tener en cuenta varios factores: el sector al que se pertenece, el temario que hay que preparar, las distintas fases de exámenes que habrá, las plazas que hay, los requisitos que exigen y losque se pueden aportar.

Es imprescindible tener en mente todos estos requisitos antes de comenzar a estudiar porque solo así se podrá escoger una oposición afín. Pues hay que tener en cuenta que si se elige un trabajo no deseado, después habrá que trabajar de ello. No obstante, si no le das importancia al sector, lo más sencillo es elegir una oposición fácil con poco temario y muchas plazas.

5 oposiciones fáciles para aprobar

Auxiliar administrativo en la Administración General del Estado

Esta oposición suele convocarse una vez al año. Su última convocatoria se publicó a principios de este año con una oferta de más de 1.000 plazas. Su temario se basa en 25 temas en los que se estudia la organización pública, la actividad administrativa y ciertos programas de ofimática.

Sus requisitos son sencillos: tener más de 16 años y estar graduado de la ESO. El examen consta de dos partes. Por un lado, un cuestionario con 60 preguntas que suele durar 90 minutos y por otro lado un examen tipo test con 30 preguntas. El sueldo de esta plaza puede ser desde los 1.000 a los 1.700 euros mensuales.

Celador

Celador es uno de los puestos que ofrece la sanidad pública en España. Son aquellos que vigilan el mantenimiento de hospitales y centros de salud y ayudan en labores de apoyo a los médicos y enfermeros. Se suelen convocar muchas plazas en ámbito autonómico y regional cada poco tiempo. Además, no exigen titulación en el ámbito de la sanidad, tan solo piden que se tengan nociones básicas del sector, aparte de la ESO.

Su temario suele constar de 20 temas y tan solo hay un examen tipo test de 100 preguntas. Esta es una de las oposiciones en las que se puede sumar méritos presentando ciertos cursos. Su salario oscila entre los 1.200 y los 1.500 euros.

Correos

La oposición de Correos no podía faltar en esta lista, pues es una de las más fáciles que existen en la actualidad. Solo en este año se han ofertado 7.757 plazas con un temario que no supera los 12 temas. Además, como requisitos solo exigen tener la ESO y la nacionalidad española.

Dependiendo de a que puesto se opte de Correos, se admiten unos méritos u otros. Su examen consta de tres partes: una parte teórica, una parte tipo test y un psicotécnico. Su salario varía entre los 1.200 y los 1.500 euros.

Subalternos

La Administración General del Estado oferta muchas plazas para diferentes oposiciones al cabo del año. Otra de estas convocatorias es la de subalterno. Un subalterno es aquel que vigila las instalaciones y vela por su cuidado. Además puede realizar tareas de atención al público, reparto de cartas entre el personal y servir como apoyo para otras funciones.

Esta oposición suele convocarse todos los años a nivel estatal y autonómico y sus temas varían entre los 10 y los 20 temas, dependiendo de la comunidad autónoma. Como requisito solo exigen tener el título de la ESO y su sueldo oscila entre los 1.200 y los 1.500 euros.

Auxilio judicial

En el sector del derecho y la administración, la oposición más fácil que existe es la de auxilio judicial. No exigen ninguna titulación aparte de la ESO. No obstante, hay que tener 18 años y la nacionalidad española. Las funciones de un auxiliar judicial son variadas. Entre ellas, deben comunicar las decisiones tomadas por un juez, la gestión de archivos, la custodia del equipo técnico o la de proceder a la ejecución de embargos.

Su temario comprende los 28 temas en dos exámenes tipo test: uno de 100 preguntas y otro de 50 cuestiones sobre un caso práctico. Debido a que su temario es algo más extenso, el sueldo varía entre los 1.500 y los 2.000 euros.