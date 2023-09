¿Cuántos años hay que cotizar para cobrar la pensión mínima de jubilación?

Los dos factores principales que se tienen en cuenta para calcular la pensión de jubilación en su modalidad contributiva son el número de años trabajados y la base de cotización. Los empleados que sólo hayan trabajado los años mínimos exigidos y hayan cotizado por la base más baja cobrarán la pensión mínima de jubilación. Te explicamos cuánto es necesario cotizar, cómo se realiza el cálculo de la pensión y cuánto se puede cobrar.

Pensiones mínimas de jubilación en 2023

En concreto, en 2023 el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo es de 966,20 euros al mes en 14 pagas (13.526,8 euros al año); la de sin cónyuge (unidad económica unipersonal) es de 783,10 euros al mes (10.963,40 euros al año); y la de con cónyuge no a cargo es de 743,3 euros mensuales (10.406,2 euros al año). Para los jubilados con menos de 65 años, la pensión mínima con cónyuge a cargo este año es de 905,9 euros al mes (12.682,60 euros al año); sin cónyuge, 732,6 euros mensuales (10.256,40 euros al año), y con cónyuge no a cargo, 692,5 euros mensuales (9.695 euros al año).

Requisito mínimo de años cotizados

Para acceder a una de estas pensiones contributivas, como mínimo hay que llegar a los 15 años cotizados (o 5.475 días) y, al menos, dos de ellos deben ser anteriores al momento de solicitud de la pensión. En ese caso, el jubilado tiene derecho a acceder al 50% de su base reguladora (cuantía que se calcula en función de las bases de cotización del solicitante). Además, deberá haber cumplido la edad ordinaria de jubilación para poder retirarse, que en 2023 es de 66 años y 4 meses en el caso de haber cotizado menos de 37 años y 9 meses, como en este supuesto. En 2024 se elevará a 66 años y 6 meses si se han cotizado menos de 38 años.

Cómo se calcula la cuantía de la pensión

El primer paso para hacer el cálculo es determinar la base reguladora sobre la que se aplicará el porcentaje por los años cotizados. En el caso de la pensión de jubilación ordinaria, la base reguladora es el resultado de dividir por 350 las bases de cotización del interesado durante los 300 meses (25 años) anteriores al mes previo en el que se causa el derecho a la prestación. No obstante, la reforma de las pensiones introduce un cambio en el cálculo de la base reguladora a partir de 2024. Durante los próximos 20 años, desde 2024 hasta 2044, el periodo de cómputo se mantiene en 25 años, aunque también será posible optar por calcular la pensión con los últimos 29 años trabajados descartando los dos años peores.

Una vez hallada la base reguladora es momento de aplicar el porcentaje correspondiente según los años cotizados. Partiendo de la escala que comienza con el 50% de la pensión con 15 años cotizados, luego por cada mes adicional a esos 15 años se suma un 0,21% de pensión. Este porcentaje adicional se aplica entre los meses 1 y 106. Y a los 146 meses restantes hasta llegar a 36 años se aplica un porcentaje del 0,19% por mes. Así, por ejemplo, si en lugar de 15 años se han cotizado 25 años, se aplicará un porcentaje de 74,92% sobre la base reguladora, lo que dará como resultado la cuantía de la pensión de jubilación.

Como ya comentábamos, los trabajadores que hayan cotizado por la base más baja y hayan trabajado el mínimo de años requerido, cobrarán la pensión mínima, pero si tras el cálculo su prestación no llega a esa cuantía, se les sumará un complemento a mínimos. Puedes consultar todos los detalles sobre este extra en el siguiente enlace.

Pensiones no contributivas

Aquellos trabajadores que no han cotizado ni siquiera 15 años para cobrar la pensión de jubilación contributiva, podrán acceder a una pensión de jubilación, pero en este caso de carácter no contributivo, al cumplir los 65 años. La cuantía básica de las pensiones no contributivas, de jubilación e invalidez, en 2023 se sitúa en los 6.784,54 euros anuales, que se abonan en 12 mensualidades, más dos pagas extraordinarias al año. Es decir, 484,61 euros mensuales. Las pensiones no contributivas se revalorizaron un 15% en verano de 2022 para hacer frente a los efectos de la inflación, una revalorización que se ha prorrogado durante 2023.