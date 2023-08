Datáfono "averiado": cuidado con esta estrategia de algunos chiringuitos para no pagar impuestos

Los chiringuitos son una de las "atracciones" turísticas del verano. Quien más y quien menos ha comido o se ha tomado algo en uno de estos establecimientos aprovechando su privilegiada localización. Pero los asiduos a comer con vistas al mar han detectado un patrón: cuando llega el momento de pagar, le obligan a hacerlo en efectivo porque el datáfono no funciona. No, no hay una epidemia TPV defectuosos. Aunque siempre hay que dar el beneficio de la duda, es posible que esté siendo "víctima" de una estrategia extendida entre algunos chiringuitos y terrazas para no pagar impuestos de una parte de sus ingresos, advierte la asociación de consumidores Facua.

Carteles plastificados o enmarcados

Algunos chiringuitos y terrazas informan a la entrada del establecimiento de que el datáfono está averiado, por lo cuál será el cliente quien decida si consumir o no el mismo a sabiendas de que tendrá que abonar la cuenta en metálico.

"Más allá de que sea cierto o no que el datáfono no funcione, Facua ha localizado algunos de estos establecimientos en los que el cartel que informa sobre esta avería está plastificado o incluso enmarcado y con polvo encima", ha denunciado la asociación de consumidores, que ha precisado que, en estos supuestos, "es evidente de que no se trata de un fallo puntual del dispositivo de pago con tarjeta, sino de una práctica habitual por parte del propietario del establecimiento".

La asociación ha informado de que, en estos casos, el consumidor puede denunciar los hechos ante el organismo de Consumo de su comunidad autónoma por la posible existencia de una infracción y poner los hechos en conocimiento de Hacienda, ante la posibilidad de que el establecimiento en cuestión solo acepte pagos en efectivo para eludir declarar una parte de sus ingresos.

En el caso de que a la entrada del local haya un cartel indicando que se aceptan pagos con tarjeta, pero luego al pagar la cuenta se niegue esta posibilidad, esta es la forma de proceder, explica Facua: "En ningún caso se puede obligar a un usuario a pagar una cuenta en efectivo si antes se le ha informado de que el cobro con tarjeta es posible. Si en el establecimiento no aceptan esta forma de pago por alguna razón, debe facilitar una cuenta bancaria para que se le haga una transferencia o un número de móvil para abonar el importe vía Bizum".