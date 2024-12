¿Debe tu empresa darte cesta de Navidad?: esto es lo que pasa si este año te ha dicho que no

Con la llegada de la Navidad, muchos empresarios esperan con ganas la llegada de las famosas cestas de Navidad. Se trata de una caja que suelen entregar muchas empresas con múltiples productos para consumir durante estas fechas, como jamón serrano, vino, quesos o turrones. No obstante, cada año surge la duda acerca de si la empresa está obligada a hacer entrega de estas cestas de Navidad. Por ello, desde La Razón hemos querido aclarar las cuestiones relacionadas con este tema que suscita tanto interés.

¿Debe la empresa entregarme una cesta de Navidad obligatoriamente?

La respuesta es no. Si la empresa no ha hecho entrega nunca de estas cestas a sus empleados, no está obligada a hacerlo. Sin embargo, si es frecuente entregar este obsequio en los días anteriores a Navidad, la cosa cambia.

Una sentencia del Tribunal Supremo en 2016 afirmaba que la cesta de Navidad es un derecho adquirido de los trabajadores cuando la empresa lleva años entregando la cesta a sus empleados. No obstante, no existe una cifra exacta de cuántos años deben pasar para que sea una obligatoriedad. Los expertos aseguran que la empresa está obligada a entregar la cesta cuando no es algo puntual, sino algo que se entrega durante años y que, por tanto, forma parte de la remuneración anual del trabajador.

En caso de no querer entregar una cesta, ¿puede entregar otro obsequio?

Una de las alternativas más comunes es que la empresa quiera dejar de dar la cesta de Navidad para hacer entrega de otro regalo algo más económico, como por ejemplo un plus en la nómina. Sin embargo, es algo que no puede hacerse salvo que se llegue a un acuerdo con los trabajadores y sus representantes legales comunicándolo previamente y llegando a un consenso.

¿Cuándo suele llegar la cesta de Navidad?

No existe una fecha fija en la que las empresas entreguen la cesta de Navidad. Sin embargo, esta suele coincidir en la gran mayoría de compañías. La fecha elegida generalmente para dar las cestas de Navidad a sus trabajadores suele ser la semana en la que se celebra el día de Navidad.

¿Qué suelen contener las cestas de Navidad?

Los productos más frecuentes son los siguientes: