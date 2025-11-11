¿Depósito o cuenta remunerada? Dónde aparcar 3.000€ durante 6 meses

Aparcar una cantidad de dinero como 3.000€ durante un periodo corto —seis meses, por ejemplo— es una decisión habitual cuando se busca rentabilidad sin asumir demasiados riesgos. En este contexto, dos opciones destacan por encima del resto: los depósitos a plazo fijo y las cuentas remuneradas.

Ambas alternativas ofrecen cierta rentabilidad y están protegidas por el Fondo de Garantía de Depósitos, pero presentan diferencias clave en disponibilidad del dinero, requisitos y tipos de interés. Elegir bien depende de factores como el importe disponible, si necesitas acceso inmediato o si estás dispuesto a asumir algunas condiciones a cambio de mayor rentabilidad.

Nota: Verifica siempre TAE/TIN, mínimos/condiciones y si existe permanencia o penalización por cancelación. Las ofertas pueden variar.

Unicaja — Requetecuenta Digital (primer año) Condiciones Hasta 3% TAE el primer año ★★★★☆ Liquidez total Abrir cuenta Unicaja ➜ TAE: hasta 3% (máx. 20.000€ saldo remunerado)

hasta 3% (máx. 20.000€ saldo remunerado) Segundo año: 0% TAE

0% TAE Requisitos: domiciliar nómina y operativa mínima

domiciliar nómina y operativa mínima Comisiones: sin mantenimiento

sin mantenimiento Extras: 1% devolución de recibos (hasta 100€/año)

Ideal para: obtener tipo elevado manteniendo el dinero líquido si puedes cumplir requisitos.

B100 — Cuenta Health (hasta 3,40% TAE) Condiciones Propuesta original con retos ★★★★☆ Liquidez total · 0€ comisiones Abrir cuenta B100 ➜ TAE Health: hasta 3,40% cumpliendo retos de actividad

hasta 3,40% cumpliendo retos de actividad Alternativa: Cuenta Save al 2,70% TAE sin retos

Cuenta Save al 2,70% TAE sin retos Liquidez: total, sin permanencia

total, sin permanencia Comisiones: no

no Importe: accesible desde cantidades pequeñas

Ideal para: usuarios digitales que quieran rentabilidad alta y control desde la app.

Bankinter — Cuenta Digital (1,50% TAE) Condiciones Sin requisitos ni límite de saldo ★★★★☆ 0€ comisiones Abrir cuenta Bankinter ➜ TAE: 1,50% desde el primer euro

1,50% desde el primer euro Límite: sin tope de saldo remunerado

sin tope de saldo remunerado Requisitos: ninguno (sin nómina)

ninguno (sin nómina) Comisiones: no

no Liquidez: total, sin permanencia

Ideal para: aparcar efectivo meses sin atarte a condiciones.

Abanca — Cuenta Clara para Autónomos Condiciones Hasta 2% TAE + bonificaciones ★★★★☆ Diseñada para autónomos Abrir cuenta Abanca ➜ TAE: hasta 2% (primer año, hasta 15.000€ de saldo)

hasta 2% (primer año, hasta 15.000€ de saldo) Bonos: hasta 670€ por domiciliar cuota de autónomo

hasta 670€ por domiciliar cuota de autónomo Comisiones: 0€

0€ Contratación: online en minutos

online en minutos Elegibilidad: exclusiva para autónomos; requiere cierta vinculación

Ideal para: profesionales por cuenta propia que buscan rentabilidad + incentivos sin perder liquidez.

Banca March — Depósito Flexible Avantio (6 meses) Condiciones Liquidez con rentabilidad asegurada ★★★★☆ FGD España · Flexibilidad Contratar en Banca March ➜ TAE: 1,81% a 6 meses

1,81% a 6 meses Cancelación anticipada: sí, mantiene 1,51% TAE

sí, mantiene 1,51% TAE Mínimo: 30.000€ (solo nuevos clientes)

30.000€ (solo nuevos clientes) Comisiones: 0€ mantenimiento

0€ mantenimiento Requisito: abrir Cuenta Digital Avantio

Ideal para: quien prioriza flexibilidad real sin renunciar a un interés garantizado.

Novum Bank — Depósito a 6 meses Condiciones Interés alto (vía plataforma) ★★★★★ FGD Malta · Sin cancelación Contratar con Novum Bank ➜ TAE: 2,70% a 6 meses

2,70% a 6 meses Cancelación: no permitida

no permitida Mínimo: 10.000€

10.000€ Comisiones: no

no Pago de intereses: a vencimiento

Ideal para: maximizar tipo a 6 meses asumiendo inmovilización y FGD no español.

¿Depósito o cuenta remunerada? Ventajas e inconvenientes de cada opción

A la hora de sacar algo de rendimiento a 3.000€ durante seis meses, las dos alternativas más habituales son los depósitos a plazo fijo y las cuentas remuneradas. Ambas están cubiertas por el Fondo de Garantía de Depósitos y permiten proteger el capital sin asumir riesgos, pero su funcionamiento y condiciones son muy distintos.

Los depósitos a plazo fijo garantizan una rentabilidad estable desde el primer día y no requieren operativa adicional. A cambio, suelen exigir un importe mínimo elevado y bloquean el dinero hasta el vencimiento, salvo excepciones. Por tanto, son una opción sólida si puedes prescindir del dinero durante ese tiempo.

Las cuentas remuneradas, por su parte, permiten mantener el dinero disponible en todo momento, algo clave si necesitas flexibilidad. Muchas de ellas ofrecen tipos de interés competitivos, pero suelen estar condicionadas a requisitos como domiciliar una nómina, usar tarjetas o mantener cierta vinculación.

En resumen: si no vas a tocar el dinero y accedes a un depósito con buena rentabilidad, puedes fijar beneficios desde el primer día. Pero si prefieres tener liquidez o el importe es bajo, una buena cuenta puede ser más adecuada.

Ventajas de los depósitos:

Tipo de interés garantizado hasta vencimiento.

Producto sin cambios ni sorpresas.

Sin necesidad de vinculación adicional.

Inconvenientes de los depósitos:

En muchos casos no permiten cancelación anticipada.

Exigen importes mínimos elevados (10.000€ o más).

Intereses solo se cobran al final del plazo.

Ventajas de las cuentas remuneradas:

El dinero está siempre disponible.

Permiten empezar con importes bajos.

Algunas ofrecen rentabilidades superiores al 2% TAE.

Inconvenientes de las cuentas remuneradas:

Interés variable o condicionado a vinculación.

Remuneración promocional limitada en el tiempo.

Puede implicar más operativa (nómina, recibos, etc.).

Mejores cuentas para aparcar 3.000€ durante 6 meses (noviembre 2025)

Unicaja – Requetecuenta Digital: hasta un 3% TAE el primer año

Unicaja Unicaja Unicaja

Esta cuenta ofrece una de las rentabilidades más altas del mercado durante los primeros 12 meses: hasta el 3% TAE sobre saldos de hasta 20.000€. Es necesario domiciliar una nómina y mantener cierta operativa mensual para acceder a esta remuneración.

Es una opción muy atractiva si puedes cumplir las condiciones y necesitas mantener el dinero líquido durante esos 6 meses.

Ventajas:

Alta rentabilidad inicial (3% TAE).

Liquidez total en cualquier momento.

Sin comisiones.

Desventajas:

Necesita domiciliación de nómina.

Rentabilidad solo durante el primer año.

Puede implicar más operativa de la deseada.

B100 – Cuenta Health: hasta 3,40% TAE con una propuesta original

B100 B100 B100

B100, la banca móvil de Abanca, ofrece una cuenta que remunera al 3,40% TAE si se cumple con ciertos retos de actividad física. Además, su cuenta Save ofrece un 2,70% TAE sin requisitos deportivos. Todo esto con total liquidez y sin comisiones.

Para un usuario joven, digital y que valore el control total sobre su dinero, es una alternativa muy competitiva.

Ventajas:

Rentabilidad elevada sin permanencia.

Sin comisiones.

Accesible desde pequeños importes.

Desventajas:

Algunas cuentas requieren cumplir retos no financieros (actividad física).

La rentabilidad puede cambiar con el tiempo.

Plataforma aún en expansión.

Bankinter – Cuenta Digital: 1,50% TAE sin límite de saldo

Bankinter Bankinter Bankinter

Bankinter ofrece una cuenta sin comisiones ni condiciones, con rentabilidad del 1,50% TAE desde el primer euro. No requiere nómina ni ingresos periódicos, lo que la hace ideal para aparcar 3.000€ sin complicaciones durante unos meses.

Ventajas:

Rentabilidad estable y sin condiciones.

Liquidez total.

Sin comisiones.

Desventajas:

Rentabilidad algo inferior a otras opciones.

No incluye bonificaciones adicionales.

Interés sujeto a posibles revisiones a medio plazo.

ABANCA – Cuenta Clara para Autónomos: hasta 2% TAE y bonificaciones

Abanca Abanca Abanca

La Cuenta Clara remunera al 2% TAE durante el primer año para saldos de hasta 15.000€, y ofrece hasta 670€ en bonificaciones si se domicilia la cuota de autónomo. No tiene comisiones y permite alta online en pocos minutos.

Es especialmente interesante para profesionales por cuenta propia que quieran maximizar rentabilidad sin perder acceso a su dinero.

Ventajas:

Rentabilidad destacada (2% TAE).

Bonificaciones por domiciliación.

Sin comisiones ni gastos ocultos.

Desventajas:

Solo disponible para autónomos.

Rentabilidad promocional limitada a un año.

Exige cierta vinculación (domiciliación).

Banca March – Depósito Flexible Avantio a 6 meses: liquidez con rentabilidad asegurada (1,81% TAE)

Banca March Banca March Banca March

Este depósito exclusivo para nuevos clientes ofrece una rentabilidad del 1,81% TAE a 6 meses, con total disponibilidad del capital en cualquier momento. En caso de cancelación anticipada, se mantiene la remuneración del 1,51% TAE, lo que lo hace muy competitivo en flexibilidad y seguridad.

Para contratarlo es necesario abrir la cuenta digital Avantio y aportar un mínimo de 30.000€, por lo que no es válido para nuestro ejemplo de 3.000€, aunque marca una referencia clara de lo que se ofrece actualmente.

Ventajas:

Rentabilidad garantizada incluso con cancelación anticipada.

Protección del capital bajo el FGD español.

Sin comisiones de mantenimiento.

Desventajas:

Importe mínimo de contratación: 30.000€.

Solo para nuevos clientes.

Necesita contratar cuenta asociada.

Novum Bank – Depósito a 6 meses: interés alto con mínimos elevados (2,70% TAE)

Novum Bank Novum Bank Novum Bank

Este depósito maltés, accesible desde plataformas como Raisin, ofrece una rentabilidad destacada del 2,70% TAE a 6 meses. Está cubierto por el Fondo de Garantía de Malta, pero no permite cancelación anticipada. Además, el importe mínimo es de 10.000€, por lo que no se adapta al ejemplo de los 3.000€, aunque sí a perfiles con mayor capacidad de ahorro.

Ventajas:

Rentabilidad elevada frente a la media del mercado.

Sin comisiones ni necesidad de contratar otros productos.

Interés pagado a vencimiento, sin sorpresas.

Desventajas:

Importe mínimo elevado (10.000€).

No se permite cancelar antes de tiempo.

FGD fuera de España (Malta).

¿Tiene sentido inmovilizar el dinero 6 meses con un depósito?

Si tienes más de 10.000€ y no necesitas tocar ese dinero en medio año, un depósito con buena rentabilidad puede ser una opción segura. El problema surge cuando el importe es bajo (como los 3.000€ del ejemplo): muchas ofertas con tipos atractivos están fuera de alcance por importe mínimo.

Además, salvo excepciones como Banca March, la mayoría no permite cancelar anticipadamente sin perder todo el interés.

Resumen:

Para importes pequeños, los depósitos más rentables no son accesibles.

Si puedes prescindir del dinero, garantizan una rentabilidad fija.

Pero si existe posibilidad de necesitarlo antes, no son recomendables.

¿Qué tener en cuenta antes de elegir una cuenta o un depósito?

Elegir bien depende menos del producto y más de tu perfil como ahorrador. Estos son los factores clave a valorar antes de decidir:

Factores a considerar:

Disponibilidad : ¿vas a necesitar el dinero antes de 6 meses?

: ¿vas a necesitar el dinero antes de 6 meses? Importe : ¿puedes acceder a depósitos con mínimo exigido?

: ¿puedes acceder a depósitos con mínimo exigido? Rentabilidad real : compara TAE neta y no solo la promocional.

: compara TAE neta y no solo la promocional. Condiciones ocultas : revisa requisitos, cancelación anticipada o cambios de tipo.

: revisa requisitos, cancelación anticipada o cambios de tipo. Liquidez vs interés: más liquidez suele implicar menor rentabilidad, y viceversa.

Preguntas frecuentes sobre dónde aparcar dinero a corto plazo

¿Qué opción da más intereses en 6 meses, una cuenta o un depósito?

Depende del producto y del importe. Algunas cuentas dan más rentabilidad que depósitos si se cumplen condiciones, pero los depósitos fijan el interés desde el primer día.

¿Puedo cancelar un depósito antes de tiempo?

En algunos casos sí, como el de Banca March, pero en otros perderás toda la rentabilidad (como en Novum Bank).

¿Se puede contratar un depósito por solo 3.000€?

La mayoría exigen importes mínimos altos (10.000€ o más). Por eso, las cuentas remuneradas son más accesibles para cantidades pequeñas.

¿Están asegurados los depósitos y las cuentas?

Sí, ambos están cubiertos hasta 100.000€ por el Fondo de Garantía de Depósitos (español o europeo, según el país).

Dónde dejar 3.000€ durante 6 meses sin riesgos: claves para decidir

Si buscas una solución segura y con algo de rentabilidad para guardar 3.000€ durante seis meses, las cuentas remuneradas ganan terreno frente a los depósitos. No solo permiten mayor flexibilidad y acceso inmediato al dinero, sino que además ofrecen tipos de interés competitivos sin exigir grandes vinculaciones.

Los depósitos siguen siendo atractivos para quienes manejan importes más altos y pueden inmovilizar su dinero durante más tiempo. Pero para el caso concreto de los 3.000€, la mayoría de depósitos de alto rendimiento están fuera de alcance.

La conclusión es clara: si no necesitas bloquear tu dinero y prefieres mantenerlo accesible, una buena cuenta remunerada puede darte más rentabilidad y tranquilidad en el corto plazo.

Estos artículos están pensados para ayudarte a descubrir productos que pueden interesarte. Algunos de los enlaces incluidos son de afiliados, lo que significa que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión sin que esto influya en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas.