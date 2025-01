El despido silencioso: la estrategia de las empresas en España para reducir su plantilla a través de la rutina

El mundo laboral siempre está teñido de una atmósfera repleta de claros y oscuros en la que el empresario es el único e indiscutible regente, tan solo gobernado por el marco legal que rodea al ámbito laboral. Es por eso que, sin escrúpulos ni piedades válidas, en algunas ocasiones los vacíos cobran más relevancia que los propios actos. Por tanto, los empleados han de tener claro las posibles estratagemas que llevan a cabo sus superiores para conseguir el propósito que tanto ansían. El derecho laboral es legítimo y verdadero y siempre ha de ser revindicado para la supervivencia del espíritu legislativo.

La clave de este tipo de fenómenos reside en gran parte en el apartado social de la empresa, puesto que, en función de los resultados, se toman varias decisiones que operan fuera del marco legal. Aunque, por norma general, por raro que parezca, esta especie de jugadas si que pueden llegar a tener un sustento corporativo detrás. De manera frecuente se suele atentar contra el estado psicológico del empleado, con lo que rodea a su entorno de trabajo y a su experiencia dentro de su núcleo de actividades. Indirectamente estos ejercicios, por acumulación, causan un desgaste en el individuo que producen un cansancio severo sobre su persona.

Esto sucede en algunas ocasiones, con el fin último de reducir el volumen de plantilla, siempre y cuando el titular no tenga motivos de peso para destituir de su cargo a ninguno de sus trabajadores. Generalmente se entiende como un pulso entre el jefe y el empleado. Algo que en realidad no tendría que suceder, o al menos no desde el ojo mágico del jurado, pero que, sin embargo, cada vez es más habitual. Este cúmulo de actividades tiene como objeto el llamado "despido silencioso", que trata de evitar lo improcedente para no cometer ninguna imprudencia en su desarrollo.

El despido silencioso: el truco de los empresarios

El despido silencioso se encubre desde la rutina para culminar con la destitución del empleado por cuenta propia. A modo de recapitulación, se define como las estrategias que se materializan para crear la necesidad al usuario de abandonar por su propia suerte el puesto de trabajo. Los ejercicios más significativos, y comunes, suelen tener su efecto en el día a día. El desgaste tanto físico como psicológico pasa por crear un ambiente hostil de disconformidad total entre los empleados, ya sea por medio de las relaciones laborales o en lo relativo a la actividad. Suele aparecer dentro del espacio de trabajo.

Otro modo de reducir la vida laboral de un determinado miembro en esa empresa pasa por la exclusión. El despido silencioso trata de dejar de lado de todas las funciones vitales de la empresa a dicha persona atribuyéndole tareas de menor importancia, o que poco tienen que ver con su ocupación. Asimismo, no solo se intentará deteriorar el estado mental del usuario desde su ejercicio laboral, sino también desde su implicación. Se le excluye de reuniones, contratos o beneficios que si poseen el resto de trabajadores. ¿El resultado? Un abandono del trabajador por su propia voluntad. Misión cumplida.

Cómo se comporta el marco legislativo respecto a este suceso, ¿es legal?

Como ya nos ha demostrado nuestro país en más de una ocasión, la justicia y la verdad no siempre van de la mano. Por tanto, en un principio, esta acción que encabeza el miembro con mayor potestad sobre la empresa puede llegar a ser legítima. Aunque, cuando se lleva a cabo un uso abusivo de su poder sobre el resto, puede llegar a conforma un acoso laboral que sería denunciable en términos legítimos. Asimismo, si no se siguen los parámetros establecidos en el contrato, ya sea con horarios atípicos, pagos relegados o funciones que no le corresponden al empleado, también se podría considerar llevar el caso ante los tribunales.