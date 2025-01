¿Qué tipo de despido no tiene derecho a paro?

Si bien es cierto que existen algunas excepciones, lo más habitual es que la gran mayoría de personas cambie de trabajo en España a lo largo de su trayectoria profesional. La edad de jubilación ha ido aumentando con el paso de los años en nuestro país, y seguirá haciéndolo de forma progresiva hasta el próximo año 2027. Actualmente, los trabajadores deben cotizar en España durante al menos 38 años y tres meses, para poder cobrar el 100% de su pensión contributiva. Un hecho que, sumado a la situación económica de nuestro país, hace que sea difícil mantenerse en el mismo trabajo toda la vida.

Las diferentes crisis económicas que ha sufrido España durante los últimos años, han afectado de forma muy negativa a la estabilidad laboral de muchos de los ciudadanos que viven en nuestro país. En muchas ocasiones, las empresas se ven obligadas a finalizar la relación laboral con sus trabajadores, y la forma más habitual de hacerlo es mediante el famoso despido objetivo. Las empresas pueden poner fin al contrato de sus empleados “por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, siempre que estén justificadas. Este tipo de despido puede estar motivado por dos tipos de causas.

Además de las causas económicas que afecten a la empresa de forma negativa, el empresario también puede despedir a sus empleados si considera que no están en condiciones de desempeñar su trabajo por falta de adaptación. Las personas que falten de forma constante a su puesto de trabajo o se ausenten del mismo pese a estar justificado, también podrán ser despedidas por esta vía. Los trabajadores pueden impugnar este tipo de despido, y también tienen derecho a cobrar su prestación por desempleo.

¿Cuando te despiden y no tienes derecho a paro?

En los casos en los que un trabajador en España considere que su despido se ha producido por motivos discriminatorios, tiene la opción de recurrir el mismo ante la Justicia. El despido nulo se produce cuando un juez considera que una empresa ha decidido rescindir el contrato de uno de sus trabajadores por motivos discriminatorios prohibidos por la Constitución Española o por la legislación vigente. También puede considerar que se ha producido algún tipo de violación en los derechos del trabajador.

En los casos en los que el juez considere como nulo el despido de un trabajador, la empresa tendrá la obligación de readmitirle, además de pagarle íntegramente su sueldo durante todo el tiempo que haya durado el proceso judicial, a pesar de que no haya acudido a su puesto de trabajo desde su despido. En este caso los trabajadores no tienen derecho a cobrar el paro, ya que se considera que realmente sigue trabajando en la empresa.

¿Tengo que reclamar contra el despido para cobrar el paro?

Para cobrar la prestación por desempleo no es necesario que presentes demanda frente al despido ante el Juzgado de lo Social, tampoco que el despido sea calificado como procedente, improcedente o nulo por resolución judicial. La comunicación de dicho despido por parte del empresario o la empresaria es suficiente para justificar la situación legal de desempleo y solicitar las prestaciones por desempleo.

Esto no te impide la posibilidad de reclamar frente al despido simultáneamente. En este caso, una vez se resuelva la reclamación, podrás presentar una nueva solicitud de prestación por desempleo, en cuyo caso, si el despido es considerado procedente o improcedente o si hay o no salarios de tramitación, se modificará la resolución de la prestación de desempleo que estabas percibiendo en el caso de que fuera necesario.

¿Puedo cobrar el paro si decido irme de la empresa?

Este es otro de los motivos que puede hacer que un trabajador pierda su derecho a cobrar el paro en España. En ocasiones, son los propios empleados los que deciden poner fin a la relación laboral con su empresa. Son muchos los motivos que pueden llevar a los trabajadores a tomar esta decisión, aunque el más común de todos suele deberse a una nueva oportunidad laboral. Si un trabajador decide presentar una baja voluntaria en su empresa, no tendrá derecho a percibir la prestación por desempleo en España. No importa el tiempo que lleve trabajando en la empresa, ya que, si manifiesta su deseo de abandonar la misma, perderá su derecho a cobrar el paro.

Además, los empleados deben cumplir con un plazo de preaviso a la hora de comunicar a las empresas su decisión de poner fin a su relación laboral. De no hacerlo, renunciará al salario correspondiente a los días con los que no cumpla con este preaviso.