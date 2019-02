El Grupo Dia ha convocado su junta general de accionistas para el próximo 20 de marzo. En la reunión propondrá la ampliación de capital por 600 millones de euros, asegurada por Morgan Stanley, para fortalecer sus fondos, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Este anuncio de convocatoria de junta se produce antes de que L1 Retail, división de comercio minorista de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman y propietaria del 29% de la firma, presente el folleto de admisión a la CNMV, previsiblemente la próxima semana, de su oferta pública de adquisición (OPA) de acciones a un precio de 0,67 euros sobre la compañía.

El grupo incluye también en el orden del día de su junta la propuesta de una reducción de capital para la compensación de pérdidas, con la posterior ampliación de capital por 600 millones de euros, lo que se conoce como “operación acordeón”. En concreto, la cadena de supermercados propondrá a sus accionistas reducir el capital social en la cifra de 56,021 millones de euros, es decir, desde los 62,245 millones de euros a los 6,224 millones de euros, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones ordinarias con derecho a voto que componen el capital social de 0,10 euros por acción actuales a 0,01 euros por acción. Dia ha indicado que la “finalidad de la reducción de capital es compensar parcialmente las reservas negativas registradas en la cuenta “resultados negativos de ejercicios anteriores”” por un importe de 56,021 millones de euros. La cadena de supermercados cerró 2018 con unas pérdidas de 352,58 millones de euros, frente al beneficio de 101,20 millones de euros registrado un año antes, mientras que alcanzó una cifra de negocio de 7.288,8 millones de euros en 2018, frente a los 8.217,67 millones de euros de un año antes.

Además, la compañía propondrá a la junta la reducción del número de miembros del consejo de administración de 12 a 10, ya que entiende que es un número “adecuado” de consejeros “en las actuales circunstancias”, lo que conlleva la amortización definitiva de dos de las vacantes no cubiertas tras las recientes dimisiones de los representantes de Letterone, la sociedad del empresario ruso Mikhail Fridman. No obstante, queda pendiente de cobertura una última vacante. También se someterá a ratificación y reelección los nombramientos de Jaime García-Legaz Ponce, ex secretario de Estado de Comercio y ex presidente de Aena y de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), como consejero independiente y de Miguel Ángel Iglesias Peinado como consejero ejecutivo, que fueron nombrados por cooptación el pasado mes de diciembre para cubrir las salidas de Sergio Dias y Karl-Heinz Holland, que representaban al fondo de Fridman en el consejo de administración.