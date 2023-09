Díaz avisa a los empresarios: "Vamos a seguir subiendo el salario mínimo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, continúa con su tira y afloja con los empresarios. Tras abrir la puerta de las sanciones a las empresas que se han bonificado los cursos de formación propios -en un cambio de criterio amparándose en una sentencia de la Audiencia Nacional de 2002-, hoy ha vuelto a la carga y ha advertido a las patronales CEOE y Cepyme que "España va a seguir subiendo el salario mínimo porque supone la mejor herramienta de lucha contra la pobreza laboral. Seguiremos ganando derechos para los trabajadores", para continuar con una defensa de las políticas llevadas a cabo en la última legislatura. "El Gobierno del señor Sánchez en el futuro seguirá siendo tan social como lo ha sido en la pasada legislatura", ha espetado a los periodistas en Santiago de Compostela, que acoge hasta mañana la cumbre europea sobre empleo.

Díaz volvió a desdeñar todas las advertencias lanzadas en los últimos días por el Banco de España o la Airef sobre la pérdida de dinamismo del empleo y, en sentido contrario, justificó su decisión porque el mercado laboral "se está comportando bien" en medio de la incertidumbre que se vive por circunstancias como la guerra en Ucrania, la inflación o la recesión en Alemania. Asimismo negó que España tenga un problema importante con las vacantes sin cubrir, ya que estas "no son el problema del mercado de trabajo español", sino "las horas excesivas que se hacen sin retribuir" y "el paro estructural elevado".

Sin embargo, los empresarios creen que seguir por la senda de elevar el SMI repercutirá en la pérdida de empleo, ya sea con despidos generalizados por la incapacidad de muchas pymes de hacer frente a los mayores costes laborales o por la reducción drástica de la contratación, con el agravante de "que llegan evidentes síntomas de ralentización económica y del mercado laboral, que ya ha empezado a notar un menor dinamismo. Una nueva subida del SMI puede dar la puntilla a muchas pymes, que no van a poder seguir manteniendo sus plantillas", avisan fuentes de la patronal.

Las señales de parón en el mercado laboral son ya evidentes por la menor intensidad en la contratación y en la creación de empleo, tanto por la ralentización de la economía como por el incremento de las cotizaciones sociales y, especialmente, por la última subida del salario mínimo. Según Cepyme, la última subida del SMI provocó la pérdida de 53.100 empleos de baja cualificación en los primeros tres meses del año una cifra que ha aumentado "sustancialmente" en el segundo trimestre. Esta patronal considera que esta caída del empleo respecto al anterior está directamente relacionada con el alza de costes que padecen las empresas, no solo en términos de inflación o coste de financiación, sino también derivada de las subidas de cotizaciones sociales y el aumento del SMI, situación que ha disparado la preocupación ante "la brecha que se está dibujando entre empleos de diferente cualificación".

Per estas cifras no desalientan a la ministra de Sumar, que insistió en Santiago en que subir el sueldo de las trabajadoras más vulnerables es la "herramienta feminista por excelencia" es subir el sueldo de las trabajadoras más vulnerables, que ha reducido en cuatro puntos la brecha salarial entre hombres y mujeres pese a la inflación por la guerra de Ucrania. Una cuestión que ha atribuido a la subida del salario mínimo y a la reforma laboral, que "no son eficaces solamente en términos sociales, sino que son mucho más eficientes en términos económicos". En esta línea, ha resaltado que los salarios no son los "causantes" de la inflación, sino que lo ha achacado a los "extensos márgenes empresariales". A este respecto, ha apuntado que el salario mediano español es de 1.500 euros, "y es muy difícil vivir con 1.500 euros".

Díaz vuelto ha defender "el dialogo social, que tiene que llegar también de Europa", pero ha preferido obviar que las últimas subidas del SMI las ha llevado a cabo solo con los sinbdicatos y al margen de las organizaciones empresariales