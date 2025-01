Díaz confía en llevar la reducción de la jornada laboral al Consejo de Ministros a principios de febrero

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, espera que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas llegue al Consejo de Ministros en los primeros días de febrero una vez que el próximo día 27 pase el trámite de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Díaz, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha explicado que después de la Comisión Delegada, el anteproyecto de ley para la rebaja de jornada irá a la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que es la encargada preparar los asuntos que se someten a deliberación del Consejos de Ministros.

"Tiene que pasar por esta comisión para configurar el trámite de urgencia, que es vital para que podamos aprobar el anteproyecto de ley en este ejercicio y, por tanto, cumplir con el acuerdo de gobierno, que establece que, a finales del año 25, todas las empresas tienen que tener reducida la jornada laboral", ha asegurado la ministra, que ha añadido que "una semana después, podría entrar en el Consejo de Ministros".

"Yo espero que se cumpla el acuerdo que hemos suscrito en el Gobierno y que el 27, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos valide esa norma, que da esperanza a nuestro país, que mejora la vida de la gente, que le da media hora de vida más a los trabajadores, que mejora la productividad y que, además, es más eficiencia para las empresas", ha subrayado.

Preguntada por si ha mejorado su relación con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con quien se enfrentó por la rebaja de jornada, Díaz ha afirmado que tiene una relación personal "magnífica" con Cuerpo, pero ha dejado claro que "esto no va de relaciones personales, sino de políticas públicas".

"Y el Partido Socialista, no sé muy bien por qué, se opuso al cumplimiento del acuerdo de Gobierno. Y no sólo es el señor Cuerpo. Esto lo tiene que explicar el Partido Socialista. Pero, insisto, tengo una magnífica relación personal con el señor Cuerpo", ha apuntado.

Díaz ha explicado que cuando habló de que es "casi de ser mala persona" no querer deducir la jornada media hora al día, venía de hablar con unas trabajadoras que le habían comentado que negar ese derecho de rebajar la jornada era de ser mala persona.

"Y no hablaban de ningún ministro. Hablaban de las empresas españolas. Yo lo que no puedo entender es que la patronal española, tras 11 meses de negociación en una mesa de diálogo social, por primera vez haya practicado una política pública de brazos caídos. Las patronales, los sindicatos, se deben a la institucionalidad del diálogo social. Y aquí nos hemos encontrado a una patronal que no solamente ha hecho dejación de funciones, sino que se ha negado a formar parte de los debates más importantes de esta época", ha criticado la ministra.

"A mí me gustaría encontrarme con la patronal que conocí en la legislatura pasada, que era la que pensaba en su país, la que negociaba, la que llegaba a acuerdos y la que hacía el bien por España", ha añadido la vicepresidenta segunda.