La FP Dual no cala ni en los estudiantes ni en las empresas: sólo el 0,3% de las compañías participan y el 52% desconoce el nuevo sistema

A pesar de ser la generación más formada, la actual remesa de jóvenes españoles registra la tasa de paro más alta de la UE (26,5%), según los datos de Eurostat correspondientes al mes de septiembre, muy por encima del 14,4% de desempleo juvenil que tiene de media la zona euro. La precariedad, la temporalidad y la falta de oportunidades son algunos de los motivos que explican las preocupantes cifras de paro joven en España, pero a menudo pasa desapercibido el problema de la brecha entre lo que se enseña en las aulas y lo que demanda el mercado de trabajo. El mercado quiere menos universitarios y más trabajadores con una formación práctica que aprendan sobre el terreno el oficio de la empresa.

Según los datos recogidos en el informe Estado del mercado laboral en España 2023, elaborado por InfoJobs y Esade, el 32% de los candidatos que se inscribieron en alguna oferta tiene estudios universitarios, mientras que solo el 12% de las vacantes publicadas demandaba ese nivel de formación. En el caso de la Formación Profesional (FP), en cambio, esta diferencia prácticamente desaparece. Sin embargo, la FP Dual -que combina estudio y trabajo en empresas- sigue siendo una alternativa formativa no tan popular entre los jóvenes españoles y desconocida por muchas empresas.

En su informe sobre la Formación Profesional Dual, Infojobs ha constatado que tras 12 años de implantación en el sistema educativo, más de la mitad (52%) de las empresas no conoce en qué consiste la FP Dual. En concreto, el 30% no conoce ningún sistema de FP; mientras que el 22% sí conoce el sistema antiguo (vigente desde el curso 2012-2013), pero no el nuevo, que establece que a partir del curso 2024-2025 toda la FP será dual tras la aprobación de la nueva Ley Orgánica de FP. En relación al tipo de empresa, aquellas compañías más grandes son las más conocedoras (68%), frente a las micro (41%).

Aunque con el reemplazo del anterior modelo el Ministerio de Educación prevé un crecimiento en el número de alumnos de alrededor del 4,5%, hasta superar los 1,2 millones de estudiantes (hay 1,7 millones en el sistema universitario), el dato oficial de participación en programas de FPD representa solo un 0,3% del total de empresas activas en España, según los datos del Consejo Económico y Social de España (CES).

Pese a que el desconocimiento todavía es amplio, las empresas que participan en programas de FP Dual ponen más en valor los pros que los contras. Entre las ventajas, destacan la selección de estudiantes en base a su experiencia en la empresa y el ahorro de costes de selección. En el lado contrario, el tiempo de dedicación de los tutores es una de las desventajas más señaladas tanto por las empresas que participan en la FP Dual como por las que no.

“Este tipo de formación no solo proporciona una formación técnica y práctica adaptada a las demandas actuales del mercado, sino que también brinda una vía rápida y efectiva para la inserción laboral puesto que los estudiantes no solo aprenden en la propia empresa, sino que también aportan valor. En ese sentido,que preparen a los profesionales para la realidad laboral y ofrezcan buenas perspectivas salariales”, explica Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs.

Infojobs también hace hincapié en la necesidad de dar a conocer las políticas activas de empleo, una herramienta clave para reducir la brecha entre formación y demanda. Más de la mitad de los desempleados españoles (55%) desconoce el concepto de "política activa de empleo". Sin embargo, entre quienes están familiarizados (45%), solo el 40% ha tenido acceso a sus beneficios, de los cuales la formación y cualificación profesional se sitúan en primera posición, con el 20%. En relación con la edad, los desempleados jóvenes son quienes más se benefician. Esto es así para la formación y cualificación profesional (con el 21% de entre quienes tienen 16 y 24 años) y para la información y orientación laboral (con el 17% en este rango de edad).