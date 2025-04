Contra el edadismo, 50 razones o más en favor del talento sénior

El edadismo laboral se define como la discriminación que sufren los trabajadores por razón de su edad. Un problema que se manifiesta de manera especialmente virulenta entre los profesionales mayores de 50 años que pierden su empleo. Estos individuos se encuentran a menudo con que su edad se convierte en una barrera casi insuperable para reincorporarse al mercado laboral. La Organización Mundial de la Salud (OMS)califica el edadismo como la tercera causa de discriminación a nivel mundial.

En España, el desempleo entre los mayores de 50 años es un problema persistente y de gran magnitud. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2025, el 10,35% de los desempleados tienen 55 o más años. Aunque este dato supone una ligera mejora respecto a EPA anteriores, el edadismo sigue lastrando a los sénior y enquista su cifra de paro, que no baja del medio millón de personas. Además, el edadismo se nota en que, si bien los sénior redujeron su paro en 2024, lo hicieron en mucha menor medida que los más jóvenes.

A nivel europeo, España ostenta la preocupante primera posición en la tasa de desempleo entre las personas de 50 y 74 años, alcanzando un 10,7%, lo que más que duplica la media europea, situada en un 4,8%, según los últimos datos de Eurostat actualizados el 24 de abril. Un dato aún más revelador es que uno de cada tres parados en España tiene 50 años o más, y lo que agrava aún más la situación, la mitad de ellos son parados de larga duración. Esta condición de desempleo prolongado disminuye drásticamente las posibilidades de estos profesionales de regresar al mercado de trabajo, generando frustración y un sentimiento de exclusión. Los datos de la EPA hechos públicos el 30 de abril de 2025 confirman esta tendencia, revelando que 840.000 personas mayores de 50 años en España se encuentran sin empleo, lo que representa un tercio del total de desempleados. La persistencia de estas cifras, con un porcentaje de desempleados sénior que se ha mantenido relativamente estable entre el 29% y el 30% del total entre 2021 y 2025, según Elsa Novo de Miguel, responsable de Empleo y Emprendimiento verde de la Fundación Endesa, evidencia la cronificación del problema del desempleo sénior en España.

Gráfico datos EPA 2025 Endesa

Además, el problema del desempleo sénior presenta una mayor incidencia en las mujeres: en los hombres de más de 55 años el paro se sitúa en el 8,94% frente al 11,94% de las mujeres de la misma edad. Esta doble discriminación, por edad y por género, coloca a las mujeres mayores de 50 años en una situación de especial vulnerabilidad en el mercado laboral.

Concienciar del problema

Para concienciar a la sociedad sobre esta realidad y reivindicar el inestimable valor del talento de los profesionales mayores de 50 años, el proyecto SAVIA de la Fundación Endesa, en colaboración con la Fundación máshumano, impulsa la celebración del Día del Trabajador Sénior cada 30 de abril. Esta fecha, escogida deliberadamente para celebrarse un día antes del Día del Trabajador (1 de mayo), tiene una profunda intención simbólica: reflejar que precisamente ellos, los sénior, fueron los pioneros en llegar al actual mercado laboral y que, como sociedad, no podemos permitirnos el lujo de prescindir de su experiencia, conocimientos y fuerza laboral.

La iniciativa de proclamar el 30 de abril como el Día del Trabajador Sénior se remonta a 2021, surgiendo bajo el lema “Para los que llegamos primero, nuestro día será antes”.

El objetivo primordial de este día es poner fin a la discriminación laboral por razón de edad. Se busca visibilizar el talento y la experiencia acumulada por los profesionales mayores de 50 años.

50 razones o más

Cada año, la campaña del Día del Trabajador Sénior se centra en un lema específico para amplificar su mensaje. En 2025, el lema es “50 razones o más…”, una invitación directa a los profesionales sénior, empresas, instituciones y figuras reconocidas a compartir sus razones para seguir activos profesionalmente.

Esta campaña busca demostrar de manera contundente que el talento no tiene fecha de caducidad y que la experiencia es un valor añadido innegable. Reconocidos rostros de diversos ámbitos como el actor Enrique Villén, el conferenciante Víctor Küppers, la Catedrática del IESE Nuria Chinchilla, la periodista Bárbara Ruiz y el cantante de Fórmula V, Paco Pastor, entre otros, se han sumado a esta iniciativa, aportando sus testimonios y apoyando el valor del talento sénior y su merecido lugar en el mundo laboral.

“Porque soy una currante nata desde hace más de 30 años”. “Porque la experiencia no solo aporta conocimientos, fortalece la capacidad de análisis y la inclusión necesarias para aportar valor en entornos complejos”. “El talento senior aporta capacidad de anticiparse a los problemas y actuar de una manera muy proactiva”. “La edad no nos resta, la edad nos respalda”. “Más de 50 razones para seguir trabajando, porque comprendo y sé explicar mejor las cosas que me rodean”. “Nosotros los Senior hemos tenido que adaptarnos continuamente al cambio y aquí seguimos surfeando la ola”. “La serenidad que da la experiencia es clave para enfrentar cualquier reto con confianza”.

Son solo algunos de los testimonios de estas personas con tantos años de experiencia que ponen de manifiesto la vigencia y la valía de este colectivo.

Impulsar su empleabilidad

El proyecto SAVIA, que lleva siete años impulsando la empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años, se ha posicionado como pionero y referente en la visibilización y reivindicación del talento sénior en España. Esta iniciativa, enmarcada dentro del área de Formación para el Empleo de la Fundación Endesa, no se limita a diagnosticar la problemática del edadismo laboral, sino que ofrece activamente herramientas y soluciones concretas para mejorar la capacitación profesional y la empleabilidad de este colectivo.

SAVIA se configura como una plataforma y una comunidad donde se generan espacios de colaboración y se aglutinan diversas iniciativas destinadas a crear oportunidades laborales para los profesionales sénior. Hasta la fecha, 47.000 profesionales sénior y más de 800 empresas se han registrado en SAVIA, contando además con la colaboración de 200 entidades. Entre las iniciativas destacadas de SAVIA se encuentra la creación y promoción del Día del Trabajador Sénior, cuyo manifiesto ha recabado ya el apoyo de más de seis mil personas. La campaña “50 razones o más…” busca activamente dar voz a los propios profesionales sénior, resaltando su conocimiento, experiencia, sabiduría y su capacidad de adaptación a los nuevos entornos tecnológicos, incluyendo la inteligencia artificial.

La Fundación Endesa, impulsora de SAVIA, considera que trabajar para mejorar la empleabilidad y el retorno al mercado laboral de los profesionales sénior no solo es una obligación social y una responsabilidad ética, sino también una gran oportunidad para el tejido empresarial español. Al conectar a las empresas, PYMEs, startups y ONGs con profesionales experimentados y talentosos, SAVIA contribuye al crecimiento y desarrollo del tejido productivo.