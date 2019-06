El 'banco malo' construirá 17.000 viviendas hasta 2027

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, conocido como el 'banco malo') promoverá 17.095 viviendas con una inversión de 2.238 millones de euros hasta 2027, que serán gestionadas por el fondo Värde Partners bajo la marca Árqura Homes. La compañía creará un fondo de activos bancarios por valor de 811 millones, compuestos en un 41% por promociones en curso, en un 29% por suelos en desarrollo, en un 27% por suelo finalista y en un 3 % por promociones paradas.

Se trata de una compañía que, por la cartera de suelo y el plan de inversiones y pisos a promover, se sitúa en niveles similares a las de las principales inmobiliarias cotizadas. El 'banco malo' tendrá como socio a el fondo estadounidense Värde, que tomará un 10% en el capital de Árqura. Además, Aelca, inmobiliaria controlada por este fondo, se encargará de la gestión y comercialización de las viviendas.

Se trata de la secunda incursión de Sareb en el mercado inmobiliario mediante el lanzamiento de sus propias firmas y en el marco de su estrategia de aprovechar el auge del sector para dar salida a su cartera de activos inmobiliarios procedentes de la banca. La entidad lanzó a finales de 2017 Témpore, una socimi que se erigió como tercera firma de pisos en renta y que actualmente ultima vender al fondo TPG.

En cuando a Árqura Homes, se constituye como Fondo de Activos Bancarios (FAB), figura similar a un fondo de inversión que puede lanzar Sareb, entidad participada por un grupo de bancos y el Estado. El 56% de su cartera corresponde a algo más de dos millones de metros cuadrados de suelos, tanto en desarrollo como finalistas. Otro 41% son promociones en curso y el 3% restante, proyectos cuyo desarrollo estaba paralizado.

“Árqura Homes será una promotora de referencia que competirá a campo abierto con el resto de las firmas del sector”, indicó el presidente de Sareb, Jaime Echegoyen, en la presentación de la firma.

La inversión en nuevas promociones se centrará especialmente en Andalucía con 915,9 millones de euros destinados, seguida de Cataluña, con 245 millones de euros, y la Comunidad de Madrid, con 168 millones de euros. La mayoría de las promociones se comenzarán a construir en el año 2021, estando prevista su entrega para 2023 y 2024.

Estas promociones inmobiliarias estarán destinadas a la venta, pero no se ha cerrado la puerta a la desinversión de una promoción completa si llegara una oferta por ella para ponerla en alquiler por parte de otro inversor. En la actualidad, el vehículo cuenta con 11 promociones en marcha con 731 viviendas, la gran mayoría en Cataluña (260), Andalucía (202) y Galicia (118) y las primeras entregas están previstas para finales del presente año y comienzos del año que viene.

Echegoyen ha destacado que la labor de Aelca como gestora no tiene nada que ver con un "servicer tradicional", sino que se trata de una gestión diaria cuyo coste se determinará principalmente por el cumplimiento del plan de negocio y las comisiones. En este sentido, el presidente de la Sareb ha negado la posibilidad de dar cifras anuales de entregas previstas, ya que, a largo plazo, "pueden pasar muchas cosas" que no se pueden controlar y ha recordado los "profit-warning", revisiones a la baja, que recientemente han anunciado varias promotoras inmobiliarias cotizadas.

Tras el traspaso de activos a este fondo, la Sareb mantiene aún 3.750 millones de euros de suelo y otras 2.800 viviendas nuevas o en promoción en curso, que por su estadio de desarrollo no se han incluido en el fondo.