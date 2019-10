El Gobierno avisa a la UE de que subirá las pensiones un 0,9% y un 2% el sueldo a los funcionarios

El Gobierno ha remitido a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2020, con un nuevo cuadro macroeconómico en el que rebaja una décima sus previsiones de crecimiento del PIB para este año y el próximo, hasta situarlas en el 2,1% y el 1,8%, respectivamente.

Según han explicado los Ministerios de Economía y Hacienda, esta modificación se debe "casi en su totalidad" a la revisión estadística de la Contabilidad Nacional Anual realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha supuesto una rebaja del crecimiento del PIB en el periodo 2016-2018.

Pese a la rebaja de sus previsiones sobre el crecimiento económico, el Ejecutivo ha mejorado dos décimas sus estimaciones sobre el crecimiento del empleo a tiempo completo: en 2019 crecerá un 2,3%, frente al 2,1% anterior, y en 2020 aumentará un 2%, en contraste con el 1,8% estimado inicialmente. Las que no cambian son las tasas paro previstas para este año (13,8%) y el próximo (12,3%).

El Gobierno ha subrayado que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha avalado estas previsiones del escenario macroeconómico.

Los Ministerios de Economía y Hacienda han resaltado en un comunicado conjunto que el nuevo cuadro macroeconómico "plasma la solidez de la economía española". "A pesar de la ralentización provocada por factores externos y la incertidumbre de carácter internacional, España sigue creciendo por encima de la media de la zona euro y además lo hace de forma más saneada al continuar con la reducción del déficit público y de la deuda pública", afirma.

En cuanto a la composición del crecimiento, el Gobierno calcula que la demanda interna aportará al PIB 1,5 puntos en 2019 y 1,6 puntos en 2020, mientras que la demanda externa mejorará su contribución a 0,6 puntos este año y a 0,2 puntos el próximo. Este comportamiento, señala, se reflejará en el saldo de la balanza de pagos por cuenta corriente, que espera que se sitúe en el 1,8% y en el 1,6% del PIB en 2019 y 2020, respectivamente, lo que permitirá que la capacidad de financiación de la economía española permanezca por encima del 2% del PIB este año y el próximo.

El Plan Presupuestario contempla un escenario inercial, que no incluye medidas de ingresos adicionales, y recoge una revalorización de las pensiones del 0,9% para 2020 "con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas". Asimismo, el Plan incluye el incremento salarial del 2% para los empleados públicos pactado con los sindicatos para 2020. En concreto, lo que se acordó fue una subida fija del sueldo de los funcionarios del 2%, más un variable vinculado al crecimiento del PIB. No obstante, no está confirmado que la subida llegue el 1 de enero. Sánchez ha comunicado a los sindicatos que no la acometerá hasta que, en caso de ganar las elecciones, el Gobierno no esté plenamente en funciones. Dada la actual aritmética parlamentaria, las negociaciones podrían extenderse meses y los funcionarios arrancar 2020 con el mismo salario que este ejercicio.

Respecto a la consolidación fiscal, el Gobierno mantiene su previsión de déficit público en el 2% para este año, tras cerrar en el 2,5% en 2018 y salir del procedimiento de déficit excesivo de la UE, en el que España se encontraba desde 2009. "La previsión para 2020 del déficit público se basa en un escenario inercial que no incluye ninguna medida adicional de carácter tributario", indican Economía y Hacienda. En este contexto, el déficit se situaría en el 1,7% del PIB en 2020, lo que supondría seis décimas más de lo estimado en el cuadro macroeconómico anterior. En cualquier caso, los Departamentos que dirigen en funciones Nadia Calviño y María Jesús Montero han resaltado que la intención del Gobierno es presentar "en el momento que sea posible" un Plan Presupuestario actualizado con la orientación fiscal ya comunicada en anteriores documentos.

El Ejecutivo calcula que los ingresos públicos se situarán en 2020 en el 39,6% del PIB, hasta alcanzar los 512.032 millones de euros. En un escenario a políticas constantes la estimación es que los ingresos tributarios registren un crecimiento del 4,8%. Por su parte, el superávit del saldo presupuestario primario (sin intereses de la deuda) se prevé que se sitúe en el 0,4% en 2020, el doble que en 2019, una mejora que, según el Gobierno, "permitirá avanzar en la reducción de la deuda pública".