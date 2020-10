El IBEX se deja un 2,45 %, la mayor caída en cuatro meses

La Bolsa española ha bajado hoy el 2,45 %, la mayor caída del año, y ha perdido los 8.400 puntos arrastrada por la banca, después de que el Santander anunciase un resultado peor de lo previsto, y ante la posibilidad de que se levantara la prohibición para operar con posiciones cortas.

Con la prima de riesgo a la baja al final de la sesión, en 351 puntos básicos, el principal selectivo de la Bolsa española, el IBEX 35, ha perdido 209,60 puntos, el 2,45 % hasta los 8.362,30 puntos.

En enero no obstante, el mercado español ha subido el 2,39 %.

Tras el cierre en negativo ayer en Wall Street, la Bolsa española ha comenzado la sesión de hoy en rojo, lastrada por los bancos y los grandes valores.

Una tendencia que mantenía también a mediodía, afectada de nuevo por las fuertes caídas que registraban los bancos, especialmente el Santander.

Según el departamento de análisis de Bankinter, los resultados de Deutsche Bank y del Santander, que han sido peores de lo esperado, han llevado a los inversores "a reaccionar de forma negativa, prolongando una recogida de beneficios que comenzó ayer".

No obstante, han resaltado que esta corrección es normal tras el "rally"de principios de año y no será duradera. "No hay factores de riesgo destacables que vayan a frenar la tendencia estructural alcista del mercado", han dicho.

Además de la influencia de la banca, la caída del mercado ha estado condicionada por la posibilidad del levantamiento de la prohibición de las posiciones cortas.

Y es que según los analistas de IG, existe "miedo"a que el posible levantamiento de la prohibición de cortos agudice la corrección natural en el caso del IBEX.

De hecho, han apuntado, no les extrañaría ver caídas en el sector bancario y el de la construcción una vez se levante el veto en un primer movimiento a corto plazo, lo que ha ocurrido esta tarde.

Tampoco ayudaba al mercado la indecisión que mostraba en la apertura EEUU, donde hoy se conocía el aumento de la cifra de peticiones de subsidio por desempleo, hasta su nivel más alto en un mes.

En cuanto al resto de plazas europeas, la bolsa de París ha perdido el 0,87 %; la de Milán, el 0,86 %; la de Fráncfort, el 0,45 % y la de Londres, el 0,73 %.

De vuelta a la Bolsa española, todos los grandes valores han bajado: el Banco Santander, el 3,45 %; Repsol, el 3,26 %; BBVA, el 2,74 %; Inditex, el 2,32 %; Iberdrola, el 2,29 % y Telefónica, el 1,29 %.

Abengoa ha sido la compañía que más ha bajado, el 5,44 %, seguida de CaixaBank, el 5,19 %, Mediaset, el 5,10 % y Acciona, el 4,99 %.

De los bancos, el Sabadell ha perdido el 4,59 %; el Popular, el 2,64 % y Bankinter, el 1,04 %.

Del resto de entidades financieras que cotizan en el mercado continuó, Bankia ha perdido el 7,09 %; Banco de Valencia, 4,17 % y Banesto, el 2,57 %.

En concreto, Inmobiliaria del Sur ha sido la compañía que más ha perdido de todo el mercado continúo, el 8 %, mientras que por el contrario, Reyal Urbis ha sido la que más ha subido, el 16,34 %.

En una sesión en la que el euro cotiza a 1,35 dólares, la Bolsa española ha negociado más de 2.250 millones de euros.