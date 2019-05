El PSOE ignora el dinero de la PAC en su programa electoral

De los cinco grupos políticos de ámbito nacional que concurren a las elecciones europeas, solo el PSOE no hace referencia en su programa al problema del presupuesto europeo y de la financiación de la Política Agraria Común (PAC) durante el periodo 2021-2027. Desde Ciudadanos aseguran que, aunque el Brexit hará que el presupuesto europeo para ese periodo se reduzca, trabajará para que ese recorte no afecte a los fondos destinados a la PAC. Desde Podemos abogan por una PAC fuerte y descartan cualquier recorte de las ayudas directas y el desarrollo rural en la futura política agraria comunitaria. En el programa del PP plantean que debe mantenerse el nivel de recursos de la PAC y que se debe dar prioridad a esta política en las negociaciones del futuro presupuesto comunitario «con el fin de mantener la estabilidad del sector agrario y garantizar la sostenibilidad del campo español». Desde Vox dicen que impulsarán en las instituciones europeas que se mantengan los actuales niveles de financiación para la PAC. Finalmente, en el programa del PSOE no hay referencias a este asunto, a pesar de que la negociación del Marco Presupuestario 2021-2027 y de la futura PAC van a ser los dos asuntos estrella de la primera parte de la legislatura del próximo Parlamento Europeo.

Es necesario recordar que el Parlamento Europeo tiene poder de codecisión junto con el Consejo de Ministros en múltiples ámbitos y especialmente en todos los asuntos presupuestarios y en lo relativo a la PAC. De ahí la importancia de las votaciones que lleven a cabo los futuros eurodiputados, ya que sus posiciones serán decisivas en el resultado final. En el programa de Ciudadanos se recoge la necesidad de mejorar el apoyo que se da a las pequeñas y medianas explotaciones y se aboga por simplificar la PAC. Desde Podemos insisten en realizar un reparto más justo de las ayudas directas eliminando los derechos históricos. Los populares prestan una especial atención a los problemas de mercado que afectan a diversos productos, algo que se olvida con frecuencia. Los socialistas establecen una especial relación entre la agricultura y el medio ambiente. Finalmente, desde Vox insisten en simplificar la PAC mediante la creación de un Portal Único en el que el agricultor pueda conocer las obligaciones derivadas de las normas de la Unión Europea.