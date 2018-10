El taxi hará más huelgas si Madrid no empieza a regular ya las VTC

Madrid ha pasado a convertirse en el principal polo de atención de los taxistas. Si la comunidad que preside el popular Ángel Garrido no comienza a regular de forma inmediata el sector de los VTC, los taxistas volverán a las calles. Así lo ha advertido esta mañana el presidente de la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), Julio Sanz. El jueves pasado, el Congreso de los Diputados convalidó el decreto-ley que regula la actividad de los vehículos de alquiler con conductor que, no obstante, será tramitado como proyecto de ley en los próximos meses. La norma habilita a las comunidades autónomas que así lo deseen, o a los ayuntamientos por delegación, a regular desde ya mismo aspectos como los horarios, las tarifas o las libranzas. En Cataluña y la Comunidad Valenciana ya se han celebrado reuniones de administraciones autonómicas y locales para avanzar en la regulación. Sin embargo, en Madrid “no se han programado. Somos conscientes de que esto no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados si esto no avanza en los próximos meses”, ha asegurado Sanz. “Si no hay voluntad de avanzar, a la Comunidad de Madrid a lo mejor se le avecina un calendario preelectoral calentito”, ha advertido Sanz.

Antaxi, que asegura representar al 40% del sector del taxi a nivel nacional, considera que con las herramientas legales que hay ya habilitadas, es posible incluso que se cumpla una de sus máximas aspiraciones, la ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi. La proporción, ahora mismo desbordada y que ronda el 1/5 en toda España, se puede controlar mediante la fijación de horarios, de días libres o de inactividad de licencias en periodos determinados, aseguran desde Antaxi. “La ratio se puede alcanzar mañana sin necesidad de sacar coches de las calles”, ha asegurado Sanz. El presidente de esta asociación ha aludido con esta afirmación a la disposición que recoge el decreto-ley para habilitar dentro de cuatro años a las comunidades que lo deseen, o a los ayuntamientos por delegación, a expulsar de las ciudades a aquellos vehículos VTC que consideren que no son necesarios y que constituye, sobre el papel, el principal resorte para alcanzar la proporción 1/30. Hasta el año 2022, todos los VTC podrán seguir trabajando como hasta ahora en los centros urbanos en lo que el Ministerio de Fomento ha dado en llamar “prórroga indemnizatoria”. El departamento entiende que aquellos vehículos de alquiler con conductor que sean expulsados de las ciudades sufrirán un perjuicio económico y les ofrece estos cuatro años a modo de compensación para que recuperen su inversión. El taxi, sin embargo, considera que es un periodo excesivo para recuperar el coste de 36 euros que vale una licencia VTC y que, además, este sector no es acreedor de indemnización alguna porque un cambio de uso de sus autorizaciones no deben ser compensado.

Sanz se ha referido también a las informaciones que aseguran que Uber se ha puesto en contacto con el taxi para ofrecerle la posibilidad de contratar sus servicios a través de la aplicación de esta plataforma de VTC. El presidente de Antaxi ha asegurado que no se han reunido con Uber “ni tenemos interés en hacerlo. Dudo que desde el sector del taxi alguien se quiera aliar con aquellos que quieren hacerlos desaparecer”, ha remachado.