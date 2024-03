España se mantiene a la cola de Europa en ventas de coches eléctricos y en recarga

España continúa a la cola de Europa en lo que se refiere tanto ala matriculación de nuevos coches eléctricos como a la infraestructura de recarga. En el primer caso, los coches eléctricos solo supusieron el pasado año el 5,6% de las ventas totales y si bien se han instalado en el territorio nacional un total de 11.173 nuevos puntos de recarga durante 2023, hasta alcanzar un total de 29.301, 7.728 de los aún no están operativos. A pesar del fuerte crecimiento en puntos de recarga, nos encontramos lejos de los 45.000 fijados como objetivo para el año pasado

Según el Barómetro de Electromovilidad 2023 de ANFAC, presentado por su director general, José López-Tafall, España avanza en materia de electrificación, pero todavía lentamente y lejos del ritmo del conjunto de la Unión Europea. Nuestro país mejoró en 2023 en 3,7 puntos, lo que le permitió cerrar el año con una valoración en el indicador global de 14,1 puntos. Pero aún estamos más de trece puntos por debajo de la media de la UE, que es de 27,4 puntos.

Mejores cifras presentan los llamados vehículos electrificados, es decir, la clasificación que junta los eléctricos puros con los que llevan diferentes tipos de hibridación complementada con motores atmosféricos. En este caso, el volumen de las matriculaciones ascienden hasta el 12% y el indicador de penetración del vehículo electrificado logra una valoración media de 21,5 puntos, que supone un incremento de 4,6 a lo largo del año pasado. En el índice europeo, España se sitúa en este apartado también a la cola solo por delante de Italia (19,5), Hungría (17,8) y República Checa (14,7), mientras que la media europea está en un 40,4 sobre 100. Es significativo el caso de nuestro vecino Portugal, que tuvo un notable aumento durante el 2023, lo que le ha permitido colocarse ya en la cuarta posición del ranking por delante de Francia y Reino Unido. Claro que el régimen fiscal establecido por el Gobierno de Portugal para este tipo de automóviles es mucho más favorable que el español, con ayudas fiscales y subvenciones directas, entre otras medidas. De ahí que desde Anfac se hayan pedido medidas fiscales que incentiven la compra de estos vehículos por parte de las empresas con, por ejemplo, la bonificación del 100% del IVA.

Si la penetración de vehículos electrificados no avanza al ritmo deseado, tampoco lo hace la infraestructura de recarga y de nuevo, España se queda en los últimos puestos del ranking. El año pasado cerró con una valoración de 6,7 puntos sobre 100 en el indicador de infraestructura de recarga, lo que representa un aumento de 2,8 puntos. Un crecimiento mínimo que hace que nos encontremos muy lejos del ritmo de desarrollo de la media europea que anota un crecimiento de 4,8 puntos, hasta alcanzar una valoración total de 14,4, es decir puntos 7,7 puntos por encima de España. Anfac tiene identificados 7.728 puntos de recarga de acceso público fuera de servicio, bien por encontrarse en mal estado, averiados o que aún no se han podido conectar a la red de distribución eléctrica. Esta cifra representa el 21% de la infraestructura total. Si estos puntos estuviesen operativos, en nuestro país habría 37.029 puntos de recarga de acceso público. Se insiste en que no estamos yendo al ritmo que deberíamos ya que estamos muy lejos de los 45.000 puntos de recarga marcados para 2030 y este año la exigencia aumenta hasta los 64.000, dos veces la red actual. “El despliegue de puntos de recarga interurbanos lleva más tiempo que el deseado y, si no aceleramos y resolvemos la falta de coordinación y gobernanza, el binomio mercado-infraestructura se desacopla”, argumentan en Anfac.