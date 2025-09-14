España, rezagada en previsiones de contratación frente a Europa

Las empresas españolas afrontan el último trimestre del año con optimismo, aunque con cierta cautela en cuanto a nuevas contrataciones, según el Estudio de Proyección de Empleo de ManpowerGroup.

Las expectativas netas de empleo se sitúan en un 17%, lo que supone una mejora de 6 puntos respecto al trimestre anterior, aunque aún 3 puntos por debajo del mismo periodo de 2024. Este dato refleja que un 35% de las compañías prevé aumentar plantilla, el 43% mantenerla y un 20% reducirla.

A nivel internacional, las previsiones de contratación se sitúan en un 23%, un punto menos que en verano, pero todavía 2 puntos por encima del año anterior. Esto deja a España 6 puntos por debajo de la media global y ligeramente por debajo del promedio europeo (18%).

Incertidumbre

«Las empresas españolas mantienen una actitud positiva hacia la contratación, aunque con una tendencia más moderada que en el cierre del año anterior. El crecimiento empresarial sigue siendo el principal motor de creación de empleo, pero factores como los cambios en la demanda y la incertidumbre global condicionan las decisiones de las compañías. En este contexto, es clave que fortalezcamos nuestros sectores más dinámicos y acompañemos a las organizaciones en su proceso de adaptación», afirma Luis Miguel Jiménez, Director General de Manpower España.

El sector tecnológico encabeza las previsiones de contratación con un 31%. Le siguen Transporte, logística y automoción (25%) y Publicidad y comunicación (23%), este último con la mayor subida del trimestre (+19 puntos respecto al verano). En el extremo opuesto, Energía y suministros continúa en negativo con un -3%, aunque mejora en 12 puntos sus datos del trimestre anterior.

Las compañías de entre 50 y 249 empleados son las más optimistas, con una proyección neta de contratación del 23%. Les siguen las grandes empresas de entre 1.000 y 4.999 empleados con un 19%, y las de entre 250 y 999 empleados, con un 18%. Las compañías de 10 a 49 empleados se sitúan en un 17%. En el extremo opuesto, las grandes empresas de más de 5.000 empleados presentan un 16%.

Finalmente, las microempresas (menos de 10 empleados) presentan unas perspectivas negativas del -12%. Por países, los que cuentan con las previsiones más optimistas son Emiratos Árabes Unidos (48%), India (42%) y Costa Rica (41%). En el extremo opuesto, se encuentran Argentina (3%), Hungría (5%) y Rumanía (6%).