Renfe busca personal y ofrece contrato fijo sin oposición en varias ciudades españolas

Renfe, el principal operador ferroviario de viajeros y mercancías en España, vuelve este año a la búsqueda de personal. El pasado mes de febrero convocó una Oferta Pública de Empleo (OPE) para incorporar a 470 nuevos maquinistas de entrada para cuadros de servicio de tráficos de ámbito estatal, tanto para los servicios de viajeros como de mercancías. Y, ahora, la empresa pública de transporte está buscando personas para incorporarlas a su plantilla. Por ello, ha convocado 20 puestos de trabajo (en algunos de ellos habrá más de una vacante) que ya se pueden consultar en el apartado de empleo de su página web. Una vez que se supere el proceso selectivo (que consta de varias fases), se garantiza la estabilidad gracias a un empleo fijo. Urge personal en Madrid, Barcelona, Málaga y otras provincias.

Entre las vacantes figuran técnicos en operaciones de infraestructuras de seguridad, calidad TIC, gestión de obras, PMO y servicios de comunicaciones, así como jefes de administración y compras, ingeniería, producción o plataformas web. Las condiciones varían según el puesto, y en muchos casos se requiere formación superior o conocimientos de idiomas.

El salario en Renfe varía según el puesto de trabajo que se ocupe, aunque el Convenio Colectivo -publicado en el BOE. refleja que puede superar los 40.000 euros. Por ejemplo, un técnico de ingreso alcanza los 41.058 euros si cumple todos los objetivos, mientras que un operador de ingreso percibe más de 16.400 euros. Además, se debe tener en cuenta que a estas cifras se suman complementos como pluses de productividad o antigüedad que engordarán la cifra final que llegará a la cuenta bancaria de los trabajadores.

¿Cómo puedo inscribirme?

Aquel que esté interesado en apuntarse a una de las ofertas de empleo público del operador ferroviario, lo primero que deberá hacer será entrar en su página web y localizar el puesto en el que quiere inscribirse. Después tendrá que revisar los requisitos y en caso de que los cumpla, pasar al apartado "Relacionados" donde aparece "Proceso de selección".

Al pulsar en ese apartado se despliegan las fases del proceso de selección. Para los técnicos de entrada, primero se realiza una valoración curricular, seguida de una entrevista de preselección en la que se analizan la capacitación profesional, el cumplimiento de los requisitos y la adaptación al entorno laboral. Posteriormente, se celebra una entrevista final con al menos tres candidatos por puesto, tras la cual se procede a la adjudicación de las plazas.